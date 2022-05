Hockey sur glace : Les Bleus terminent leur préparation sur une défaite en Slovaquie

À un peu moins d'une semaine du Mondial Élite, nos Bleus 🇨🇵 terminent leur préparation par une défaite (2-0) face à la Slovaquie 🇸🇰 qui sera son premier adversaire à Helsinki 🏒#HockeyFrance #TeamFrance #MissionBleuehttps://t.co/NXdNc7PoaO

Les Bleus inoffensifs

Le succès face à la Norvège ce vendredi n’était qu’une éclaircie. Pour conclure leur phase de préparation pour le Mondial 2022, les Bleus ont chuté face à la Slovaquie, qui évoluait sur ses terres. Les joueurs de Philippe Bozon ont été pris de vitesse sur la glace de la Niké Arena de Zilina. Les Slovaques n’ont eu besoin que de quatre minutes pour ouvrir le score. Sur une action initiée par Samuel Takac et Mislav Rosandic, Adam Liska est allé tromper la vigilance de Sébastian Ylönen, titularisé dans la cage tricolore dans le cadre d’une revue d’effectif voulue par le staff des Bleus. Le break est arrivé à peine plus de cinq minutes plus tard. Avec Juraj Slafkovsky et Pavol Regenda à la manœuvre, Jakub Minarik a une deuxième fois envoyé le gardien des Jokers de Cergy-Pontoise chercher la rondelle au fond de ses filets. Après cette entame de match manquée, les joueurs de l’équipe de France ont tenté de réagir.Mais aucun des tirs tentés par Alexandre Texier, Anthony Rech ou encore Charles Bertrand n’ont trouvé la cible durant la première période. Dominateurs dans le jeu, les Slovaques n’ont pas été plus en réussite face à une défense française qui a retrouvé de la solidité. Sur l’ensemble de la rencontre, les Bleus ont tenté leur chance à 17 reprises mais Matek Tomek a réalisé un blanchissage autoritaire. Les Bleus concluent cette phase de préparation avec une défaite (2-0), la sixième en huit matchs disputés depuis le 15 avril dernier et le début du chemin entamé par les joueurs de Philippe Bozon. Mais cette défaite face à la Slovaquie a un goût un peu différent puisque les Slovaques seront les premiers adversaires de l’équipe de France dans le cadre du Mondial 2022 organisé en Finlande, avec une rencontre prévue le 13 mai prochain.