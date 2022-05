Hockey sur glace : Les Bleus renouent avec la victoire face à la Norvège

💪 Victoire en prolongation (2-1) pour nos Bleus face à la Norvège, 12ème nation au classement #IIHF !

Buts signés @timbozon94 et @AnthonyRech, bien joué les gars 👏 #NORFRA #MissionBleue https://t.co/EuLEzxIlPg



Tim Bozon a libéré les Bleus

Les Bleus retrouvent le sourire. Après trois défaites de suite face à la Lettonie, l’Italie et la Slovénie, les joueurs de Philippe Bozon ont entamé leur week-end en Slovaquie par un succès face à la Norvège. Il n’a fallu attendre qu’un quart d’heure pour voir l’équipe de France ouvrir le score. Après avoir fait le tour de la cage sur une passe d’Hugo Gallet, Guillaume Leclerc a servi sur un plateau Anthony Rech. L’attaquant de Wolfsbourg est allé tromper Henrik Holm. Un avantage au score que les Tricolores ont vu être effacé par les Norvégiens trois minutes après l’entame de la deuxième période. Sur une action initiée par Sverre Ronningen et Magnus Brekke Henriksen, Magnus Geheb a trompé la vigilance d’Henry-Corentin Buysse pour remettre les deux équipes à égalité.Plus sollicité que son vis-à-vis, le gardien des Bleus a su conserver sa cage inviolée pour le reste du temps réglementaire. Les deux formations ont dû prendre part à une prolongation pour se départager. La situation s’est décantée après un peu moins de trois minutes et demie. En solitaire, Tim Bozon a récupéré le palet sur la droite du but avant de se jouer d’Henrik Holm pour offrir la victoire à l’équipe de France (1-2 ap). Alexandre Texier, récemment libéré par les Columbus Blue Jackets, est entré sur la glace 17 minutes lors de cette rencontre Un succès qui offre un peu plus de confiance aux joueurs de Philippe Bozon avant leur dernier match de préparation, ce samedi face à la Slovaquie, toujours sur la glace de Zilina. Il sera ensuite temps de rejoindre la Finlande pour le Mondial 2022, pour lequel les Bleus ont été repêchés.