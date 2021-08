Hockey sur glace : L'équipe de France commence sa préparation du TQO avec un succès

C'est terminé à la Rødovre Centrum Arena 🔚

Avant de mettre le cap sur Riga et la Lettonie pour le TQO, l'équipe de France de hockey sur glace est en stage à Copenhague. Au Danemark, les Bleus ont deux matchs de préparation au programme. Et ils ont remporté le premier.Pour l'emporter, ils ont eu besoin de s'employer. Au début du deuxième tiers-temps, les Bleus étaient menés de deux buts (0-2).Jinhui Ahn et Sangwook Kim ont marqué les deux premiers buts de la soirée. Les coéquipiers d'Alexandre Texier se sont illustrés offensivement mais ils ont longtemps été mis en échec par Matt Dalton. Quand les Français ont trouvé la faille, ils ont rapidement refait leur retard. Alexandre Texier puis Tim Bozon ont marqué pour permettre aux Bleus d'égaliser avant les 20 dernières minutes. Le capitaine Damien Fleury a profité d'une supériorité numérique tricolore pour donner l'avantage à l'équipe de France dès les premières secondes de l'ultime tiers-temps. En fin de match, Hugo Gallet a validé le succès français.Ils vont pouvoir le confirmer dès ce samedi avec un duel face aux Danois. Ensuite, il sera déjà l'heure d'aller en Lettonie. A Riga, les coéquipiers de Pierre-Edouard Bellemare vont affronter la Hongrie, l'Italie et la Lettonie pour tenter de se qualifier aux Jeux Olympiques de Pékin 2022.