Hockey sur glace : Le match amical Suisse - France de vendredi annulé

🇨🇭🆚🇫🇷 La rencontre Suisse - France initialement prévue ce vendredi 7 mai est annulée.

Pas de grande compétition cette année pour la France

Après ses rencontres amicales contre l’Italie la semaine passée (défaite 1-0 samedi, victoire 4-1 dimanche), l’équipe de France masculine de hockey sur glace devait affronter deux fois la Suisse, vendredi et samedi, pour deux nouveaux matchs amicaux. Mais la rencontre de vendredi n’aura pas lieu, par mesure de précaution. La Fédération suisse s’en est expliquée dans un communiqué : " Le programme de la préparation de l’équipe nationale suisse en vue du championnat du monde doit une nouvelle fois être modifié. Suite à l’annulation mardi du match amical contre l’Italie en raison de deux cas positifs au Covid-19 détectés parmi les membres de l’équipe transalpine, la première des deux rencontres prévues contre la France doit également être annulée. L’équipe suisse ne jouera donc pas le vendredi 7 mai.Tous les tests de dépistage effectués depuis dans l’équipe française se sont révélés négatifs. Néanmoins, en raison du temps d’incubation pouvant durer jusqu’à six jours et afin de ne prendre aucun risque avant le départ de l’équipe nationale suisse pour Riga, le match amical de vendredi contre la France doit être annulé préventivement, et ce, sur recommandation médicale et d’entente avec l’IIHF. Pour autant que tous les autres tests PCR de l’équipe française se révèlent négatifs, le match amical opposant la Suisse à la France le samedi 8 mai se tiendra toutefois comme prévu à Fribourg (20h15)."Le championnat du monde de hockey sur glace débutera le 21 mai prochain en Lettonie, et l'équipe de Suisse, huitième en 2019 et deuxième en 2018, ne veut prendre aucun risque. L'équipe de France, quant à elle, n'aura pas de grande compétition internationale à disputer cette année, puisque le Mondial de première division (la division juste en-dessous de l'élite) a été annulé pour la deuxième année d'affilée.Mais il faudra patienter une année de plus et se contenter de matchs amicaux en mai...