Hockey sur glace : Fin de carrière pour Anthony Guttig après une septième commotion cérébrale

#SLMHockey Alors qu'il a encore des symptômes liés à sa commotion cérébrale d'il y a 5 mois, @71AGuttig, l'attaquant @DragonsdeRouen, a fait le choix, à 33 ans, de mettre un terme à sa carrière. Il l'explique avec calme et recul. https://t.co/nEjv5ruNp4 via @paris_normandie

— Rogier Matthias (@matthiasrogier) April 19, 2022

Guttig : « Je ne veux pas jouer avec le feu »

Anthony Guttig ne veut plus prendre de risques. L’attaquant des Dragons de Rouen, international à 102 reprises avec l’équipe de France, a décidé de mettre un terme à sa carrière, entamée au plus haut niveau en 2006. Une décision qui intervient cinq mois après avoir souffert d’une commotion cérébrale à l’occasion d’une séance d’entraînement, commotion qui était sa septième. « Cette décision, je l’ai officiellement prise au moment des réunions de fin de saison avec Fabrice Lhenry et Guy Fournier, mais elle coulait de source, a confié Anthony Guttig dans un entretien accordé au quotidien local Paris-Normandie. C’est la suite logique de tout ce que j’ai vécu ces derniers mois. » Ce choix de raccrocher à 33 ans aurait pu surprendre en interne, mais ça n’a visiblement pas été le cas. « Au club, personne n’a été surpris. Les joueurs, le staff, tout le monde sait ce qu’impliquent les commotions, a ajouté l’attaquant international. Ils auraient été plus surpris si je leur avais dit : ‘Non, non, je continue, tout va bien se passer’. »Concédant que « sept commotions, ça fait beaucoup », Anthony Guttig a assuré que ce choix est conditionné par des éléments bien au-delà de la sphère du hockey sur glace. « Je ne suis plus tout jeune et que je ne suis pas tout seul, j’ai une famille. Il y a des tonnes de choses qui rentrent dans l’équation, a-t-il déclaré. J’aime le hockey, mais je ne veux pas y laisser ma vie. Je ne veux pas jouer avec le feu. » Admettant qu’il se sentait encore capable de jouer au hockey-sur glace, Anthony Guttig a assuré que « le plus important reste la santé ». « Une commotion, ça n’est pas une blessure quelconque, ajoute-t-il. Je ne peux pas me permettre de jouer à la loterie avec ça ou de prendre un risque inconsidéré. » C’est la récurrence des symptômes liés à une commotion cérébrale qui ont achevé de le convaincre que le temps était venu de dire « stop ». « Au début, je me suis dit que ça allait vite passer, que ça allait repartir. Et puis, quand j’ai vu que ça traînait, que les symptômes ne passaient pas, j’a commencé à me poser des questions, à réfléchir à la situation et, au final, avec un peu de recul, la décision n’a pas été difficile à prendre, elle est juste logique. »