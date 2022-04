Hockey sur glace : Deuxième défaite pour les Bleus face à la Suisse

🇫🇷 Les Bleus battus face à la Suisse malgré 46 arrêts de Quentin Papillon et un but de Lou Bogdanoff 👉 https://t.co/1ucCj9DAUl

Maintenant, direction Épinal pour une nouvelle semaine de stage avec deux matchs face à la Lettonie jeudi et vendredi 🔜#SUIFRA pic.twitter.com/QUCYYBo82u



— Équipes France Hockey (@Hockey_FRA) April 17, 2022

Les Bleus ont cédé sur la fin

Les Bleus ne sont pas encore au point. Avec une équipe largement remaniée en l’absence des finalistes de la Ligue Magnus, mais également des internationaux évoluant à l’étranger, l’équipe de France dirigée par Philippe Bozon a concédé une deuxième défaite en deux matchs face à la Suisse. Après une première manche à Megève ce vendredi, c’est sur la glace de la St. Jakob Arena de Bâle que les Tricolores ont affronté leurs homologues helvétiques. Si les Bleus ont tenu bon pendant la première période, c’est à un peu plus d’une minute de la fin de cette dernière que Quentin Papillon a dû aller chercher le palet au fond de ses filets. Sur une action personnelle, Nando Eggenberger a ouvert le score pour la Suisse. Après un début de deuxième tiers-temps marqué par l’indiscipline, avec deux infériorités numériques bien gérées, les joueurs de Philippe Bozon ont trouvé les ressources pour égaliser.Sur une action initiée par Fabien Bourgeois et Thomas Suire, Lou Bogdanoff est allé tromper Philip Wüthrich, remettant les deux équipes à égalité à l’entame des 20 dernières minutes. L’équipe de France a fini par craquer dans les dix dernières minutes. Sur une passe de Santeri Alatalo, Luca Hischier a redonné l’avantage à la Suisse avec un peu moins de huit minutes à jouer. Cinq minutes plus tard, c’est Rod Noah qui a passé en revue la défense tricolore pour faire le break. Puis, en toute fin d’une supériorité numérique provoquée par une obstruction de Fabien Bourgeois, Nando Eggenberger a scellé le sort du match avec 20 secondes encore à jouer. Après cette défaite (4-1) face à une équipe qu’ils retrouveront lors du Mondial, les Bleus vont poursuivre leur préparation avec deux matchs face à la Lettonie les 21 et 22 avril sur la glace d’Epinal.