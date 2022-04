Hockey sur glace : Défaite en Italie pour les Bleus

Cinquième match de préparation et quatrième défaite pour les Bleus. A deux semaines de leur entrée en lice dans le Mondial 2022 face à la Slovaquie, les joueurs de Philippe Bozon se sont inclinés face à l’Italie sur la glace de Pontebba, après les revers concédés face à la Suisse et la Lettonie. Le jeu offensif tricolore a su se mettre en place dès l’entame de la rencontre, avec pas moins de huit tirs dans le premier tiers-temps mais la réussite a été dans le camp de la Squadra Azzurra. A un peu moins de deux minutes de la pause, Luca Frigo est allé tromper la vigilance de Sebastian Ylönen, qui a gardé la cage tricolore tout au long de la rencontre. Le joueur de Bolzano a été parfaitement décalé par Marco Magnabosco et Dante Hannoun.

Les Bleus sans réussite en attaque

Les Italiens ont alors poussé pour faire le break avec les cinq premiers tirs de la deuxième période, dans que le palet n’entre dans la cage tricolore. A partir de là, les Bleus ont repris l’initiative mais aucun des douze tirs consécutifs n’a pu tromper Andreas Bernard. Bousculés, les Italiens ont tenu bon leur maigre avantage avant de se réveiller dans les 20 dernières minutes mais Luca Frigo ou le Mulhousien Phil Pietroniro n’ont pas eu de la réussite, tout comme Nicolas Ritz, qui a tiré trois fois au but. Les Bleus s’inclinent sur une marge infime (1-0) et auront l’occasion de se reprendre dès ce samedi avec un duel face à la Slovénie, sur la glace de Bled. Une préparation qui ira ensuite se conclure en Slovaquie avec des matchs face à la Norvège le 6 mai puis le pays-hôte le 7 mai.