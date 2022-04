Hockey sur glace - Championnat du monde (H) : L'organisation de l'édition 2023 retirée à la Russie

The IIHF Council has decided to withdraw the hosting rights of the 2023 #IIHFWorlds from Russia.

La Russie est également suspendue depuis le début de la guerre

La Russie à nouveau sanctionnée. Ce mardi, via un communiqué,masculin de hockey sur glace, en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie : "Soucieux de la sécurité et du bien-être de tous les joueurs, officiels, médias et partisans participants, le Conseil de l’IIHF a décidé de retirer à la Russie les droits d’accueil du Championnat mondial de hockey sur glace 2023 de l’IIHF. Un autre hôte pour le Championnat mondial sera confirmé lors du Congrès annuel 2022 de l’IIHF à Tampere, en Finlande (ndlr : lors de la dernière semaine du championnat du monde 2022 (13-29 mai))."Déjà au début de ce mois d'avril, et forcément pour la même raison, cette même Fédération internationale avait alors déjà retiré à la Russie l'organisation d'un autre événement, à savoir l'édition 2023 du championnat du monde chez les juniors, alors prévu du côté d'Omsk mais également à Novosibirsk. Cette nouvelle décision a fait réagir Valeri Kamensky, qui n'est autre qu'un membre du comité de direction de la Fédération russe de hockey sur glace, qui s'est exprimé auprès de l'agence de presse Ria Novosti, dans des propos rapportés par l'AFP : "Bien entendu, cette décision n'est pas juste, même s'il y avait un espoir que la direction de l'IIHF soit plus mature et commence à réfléchir dans l'intérêt du sport. Il est vraiment dommage que le nouveau président de l'organisation, Luc Tardif, commence par tuer le hockey."La compétition aurait normalement dû se tenir entre les 5 et 21 mai 2023, du côté de Saint-Pétersbourg. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février dernier, la Russie a également été suspendue par la Fédération internationale de hockey sur glace.