Hockey sur glace - Bleus : Bozon prolonge deux ans

La France absente des JO depuis 2002

Il était en fin de contrat cet été, mais Philippe Bozon va bel et bien rester à la tête de l’équipe de France de hockey sur glace. La Fédération a officialisé la nouvelle ce mardi : l’entraîneur de 56 ans va rester pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en juin 2018. « C’est une continuité importante pour la stabilité du groupe et de l’identité de jeu de l’équipe », s’est réjoui la Directrice technique nationale Christine Duchamp. A la tête des Bleus depuis quatre ans, le successeur de Dave Henderson (sélectionneur de 2004 à 2018) a vécu des hauts et des bas.n. Les deux éditions suivantes du Mondial ont ensuite été annulées pour cause de pandémie de coronavirus, et cette année, alors qu’ils s’apprêtaient à disputer le Mondial de deuxième division, les Bleus ont été repêchés pour prendre la place de la Russie, suite à l’invasion de l’Ukraine, et ils ont assuré leur maintien en terminant douzièmes. Les hommes de Philippe Bozon disputeront donc le Mondial 2023 en Finlande et en Lettonie.Si la France a la chance de disputer le Mondial quasiment chaque année, elle ne connait en revanche pas la même réussite aux Jeux Olympiques, compétition à laquelle elle n’a pas plus participé depuis 2002 à Salt Lake City (14eme place finale), avec Philippe Bozon sur la glace d’ailleurs.Pour voir Milan-Cortina en 2026, il va falloir cravacher, car si le système de qualification reste le même que pour Pékin, il faudra briller lors des Mondiaux précédents car c'est le classement mondial de la Fédération internationale qui déterminera les qualifiés directs. Les autres équipe passeront par un TQO. Mais Philippe Bozon, sous contrat jusqu'en 2024, sera-t-il encore là ?