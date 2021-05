Hockey sur glace - Amical : La France battue d'un but par la Slovénie

Un doublé pour Perret



🔚 C'est terminé à Ljubljana : les Bleus s'inclinent d'un rien face au pays hôte du tournoi ! #FRASLO 🇫🇷2-3🇸🇮

©️📸 Crédit : HZS/Drago Cvetanovic pic.twitter.com/dnaTLcqA5o



— Équipes France Hockey (@Hockey_FRA) May 17, 2021

TOURNOI DE LJUBLJANA (SLOVENIE)

Du 15 au 21 mai 2021

France

France

France

France

France

Après sa victoire 3-2 contre la Roumanie pour le premier de ses cinq matchs du tournoi de Ljubljana, qu'elle dispute en remplacement du championnat du monde D1, annulé pour cause de pandémie de coronavirus, l'équipe de France affrontait le pays organisateur, la Slovénie, ce lundi. Et les Bleus se sont inclinés 3-2.Mais ils ont ensuite connu un gros coup de mou en encaissant trois buts à cheval sur les deux quarts-temps, signés Ken Ograjensek (10eme et 38eme en supériorité numérique) et Nik Simsic (28eme).Perret s'est offert son deuxième but de la soirée à la 56eme minute pour permettre aux Bleus de revenir à -1, mais la Slovénie a tenu jusqu'au bout pour s'imposer. Les Bleus ont tiré 34 fois au but, contre 25 pour leurs adversaires, mais se sont montrés moins efficaces, notamment lorsqu'ils se sont retrouvés en situation de supériorité numérique.La France tentera de se reprendre mardi lors de son troisième match, contre la Pologne, battue 3-2 par l'Autriche. La Slovénie prend la tête du classement avec 6 points en deux matches. La France est deuxième avec 3 points, à égalité avec l’Autriche et la Roumanie.Samedi 15 mai : Roumanie –: 2-3Lundi 17 mai :: 2-3Mardi 18 mai :– Pologne (16h30)Jeudi 20 mai : Ukraine –(13h00)Vendredi 21 mai :– Autriche (13h00)