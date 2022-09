Mulhouse, comme Gap

HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / 5EME JOURNEE

Vendredi 23 septembre 2022

Gap maintient le cap en tête de la Ligue Magnus. Vendredi soir, les Rapaces recevaient Amiens. Ils l'ont emporté dans la douleur (2-1), signant ainsi une troisième victoire de rang qui leur permet de conserver la première place du classement, mais plus devant Angers. Les Ducs, déjà battus par Rouen lors de la 2eme journée, ont enregistré leur deuxième revers de la saison, chez eux contre Bordeaux (2-1 après prolongation). Résultat : les Angevins reculent à la 4eme place, derrière Grenoble et Bordeaux. Les champions de France se sont fait peur jusqu'au bout sur la glace de Cergy-Pontoise, revenu de 2-5 à 4-5 dans les derniers instants. Ils sont néanmoins parvenus à conserver l'essentiel.A savoir cette troisième victoire en trois matchs qui leur permet de rester à l'affût derrière Gap, mais avec... deux matchs de moins que les Rapaces. Mulhouse pourrait également prétendre au carton plein s'il n'avait pas croisé la route des Grenoblois lors de la dernière journée. Vendredi, les Scorpions ont ajouté un quatrième succès à leur compteur (en cinq matchs, seul Gap peut se vanter de posséder autant de victoires) après leur victoire à domicile contre Rouen (2-1). Chamonix (3-2 contre Briançon) et Nice (6-5 à Anglet) l'ont également emporté.- Rouen : 2-1- Briançon : 3-2 (ap)Angers -: 1-2 (ap)Anglet -: 5-6 (ap)Cergy-Pontoise -: 4-5- Amiens : 2-1