Gymnastique - Justice : 380 millions de dollars pour les victimes du docteur Nassar

L’affaire avait bouleversé le monde de la gymnastique américaine. En janvier 2018, le médecin de l’équipe nationale, Larry Nassar, avait été condamné à une peine de 40 à 175 ans de prison pour des agressions sexuelles commises sur de jeunes gymnastes dont il avait la charge. Parmi elles, la légende la gym Simone Biles, la championne olympique 2012 par équipes McKayla Maroney, la championne du monde 2015 par équipes Maggie Nichols ou encore la championne olympique 2012 du sol Aly Raisman. Ce lundi, la Fédération américaine de gymnastique et les comités olympique et paralympique américains ont conclu un accord pour dédommager à hauteur de 380 millions de dollars toutes les victimes du docteur Nassar, mettant ainsi fin à la bataille juridique entamée il y a plus de cinq ans et la première plainte déposée par Jamie Dantzscher. Depuis, plus de 500 autres femmes ont porté plainte contre le médecin aujourd’hui âgé de 58 ans, qui dort dans une prison de l’Arizona. Affaire close ou pas ?

« Ce chapitre est enfin clos. Maintenant, le dur travail de réforme et de reconstruction peut commencer. Que justice soit rendue ou non et que le changement soit apporté, cela dépend de ce qui se passera ensuite », a tweeté Denhollander, la première femme à avoir publiquement accusé Nassar, en 2016. « Ce règlement s'est produit après un combat juridique à mains nues de cinq ans que le Comité olympique et la Fédération ont décidé d'engager contre moi et plus de 500 sœurs survivantes. Après des milliers d'heures, du sang, de la sueur et des larmes, aujourd'hui nous l'avons emporté, a réagi de son côté Sarah Klein, co-présidente du comité des victimes, auprès d'ESPN. Encore une fois, nous avons fait notre travail. Cependant, le procureur général Garland n'a pas fait son travail. Aucun des responsables du Comité olympique ou du FBI, qui ont permis à Nassar de nous agresser quand nous étions enfants, n'a été inculpé au pénal. Je ne me reposerai pas jusqu'à ce que cela se produise. » L'énorme somme d'argent glanée ce lundi n'y changera rien.