Grande première pour Mélanie De Jesus Dos Santos. Ce dimanche, à Bâle, la Martiniquaise est en effet devenue la première Française à être championne d'Europe à la poutre. En finale du concours dans cet Euro 2021, « DJDS » a sorti le grand jeu pour faire la différence sur ses adversaires grâce notamment à sa sortie, elle qui a décidé de ne pas s'aligner sur le concours général. Ainsi, à son double salto arrière groupé, qu'elle a l'habitude de faire, notamment lors des qualifications en Suisse, la Française a rajouté une vrille supplémentaire qui lui permet notamment d'augmenter sa note de difficulté, et ainsi d'avoir six points ce dimanche (contre 5,4 mercredi). Une prise de risque qui s'est donc avérée payante pour la jeune gymnaste (21 ans) titrée donc pour la première fois sur cet agrès, après sa médaille d'argent obtenue en 2019 à Szczecin (Pologne).

The 2021 European Champion on beam ... Melanie de Jesus dos Santos (FRA)!#Basel2021 pic.twitter.com/JPxhJbkLFT

— European Gymnastics (@UEGymnastics) April 25, 2021





« DJDS » s'offre la championne olympique



Surtout, qu'en l'absence de la favorite, la Roumaine Larisa Iordache, contrainte de déclarer forfait à cause d'une infection rénale, la concurrence était rude ce dimanche entre les huit participantes. D'ailleurs, seulement deux finalistes ont connu une chute sur la poutre, pourtant si instable. Avec ce nouveau titre européen à son palmarès, après le concours général en 2019 et le sol en 2018 et 2019, c'est donc une 4eme médaille d'or glanée par Mélanie De Jesus Dos Santos en trois ans. De plus, à quelques semaines des Jeux Olympiques 2020 de Tokyo, la Martiniquaise (13,900 points) a rebattu les cartes en s'imposant devant la Néerlandaise Sanne Wevers (13,866 points), championne olympique de la spécialité à Rio de Janeiro en 2016. Egalement qualifiée pour la finale, la Française Marine Boyer a dû se contenter de la 6eme place (12,866 points), elle qui n'était pas passée loin d'une médaille olympique (4eme en 2016). Désormais, De Jesus Dos Santos va pouvoir pleinement se concentrer sur Tokyo, où elle représente une belle chance de médaille pour la France.