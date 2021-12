C’est ce qui s’appelle crever l’écran. Elvira Oeberg, l’une des grandes biathlètes en devenir du peloton mondial, a brillé ce samedi sur le tracé du Grand-Bornand pour remporter la poursuite et s’adjuger ainsi sa toute première victoire en Coupe du Monde. Un quatrième podium cette saison pour la cadette des sœurs Oeberg (19 ans) qui a su faire basculer la course à son avantage lors de la troisième séance de tir du jour. Au coude à coude avec sa sœur Hanna et la Norvégienne Marta Olsbu Roeiseland, leader du classement général, elle a vu ses deux opposantes craquer en ne blanchissant que trois de leurs cinq cibles. Elvira Oeberg n’en attendait pas tant. Elle a su gérer sa maigre avance sur Julian Simon pour aller couper la ligne d’arrivée à la première place, avec un 18/20 au tir.

Simon qualifiée pour la mass-start

Simon, elle, a également été très grande devant un public acquis à sa cause et brandissant fièrement les drapeaux bleu-blanc-rouge. Partie treizième à 48 secondes de Roeiseland, la biathlète des Saisies a réalisé une course presque parfaite jusqu’au dernier passage sur le pas de tir quand elle a commis son unique faute dans cet exercice. Cette deuxième place a une saveur particulière pour la Française, qualifiée donc pour la mass-start qui se tiendra ce dimanche. Sa revanche est belle après un début de saison très difficile, notamment au tir. Hanna Oeberg complète le podium tandis qu’Anaïs Bescond, en difficulté après le premier passage au tir, a pris part à la cérémonie des fleurs grâce à sa sixième place. Anaïs Chevalier-Bouchet (14eme, partie 26eme) et Justine Braisaz-Bouchet (17eme, partie 31eme) réussissent une belle progression par rapport à leur place de départ mais elles ont péché au tir avec respectivement quatre et cinq fautes.



COUPE DU MONDE (F) / POURSUITE DU GRAND-BORNAND

Classement final (10 km) - Samedi 18 décembre 2021

1- Elvira Oeberg (SUE) en 29'27”0 (2 fautes)

2- Julia Simon (FRA) à 4"2 (1 faute)

3- Hanna Oeberg (SUE) à 11”6 (2)

4- Marte Olsbu Roeiseland (NOR) à 13”4 (3)

5- Lisa Vittozzi (ITA) à 19”6 (1)

6- Anaïs Bescond (FRA) à 30”7 (1)

7- Lisa Theresa Hauser (AUT) à 40”5 (1)

8- Svetlana Mironova (RUS) à 52”9 (1)

9- Kristina Reztsova (RUS) à 52”4 (3)

10- Dorothea Wierer (ITA) à 55”1 (2)

...

14- Anaïs Chevalier-Bouchet (FRA) à 1'44”1 (4)

17- Justine Braisaz-Bouchet (FRA) à 1'47”8 (5)