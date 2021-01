Géant de Kronplatz (F) : La première manche pour Michelle Gisin, Tessa Worley au contact

« C’est l’enfer ! » Telle a été la réaction d’Estelle Alphand à l’arrivée de la première manche du slalom géant de Kronplatz. Il faut dire que le tracé concocté par Jean-Noël Martin, entraîneur de l’équipe de France, s’est avéré être un piège, notamment dans sa section finale. Mais, partie avec le dossard numéro 2, Michelle Gisin s’est montrée la plus solide. La Suissesse, mieux en place dans un dernier tiers de course sur une neige moins dure et ayant mieux géré une compression sur une courbe à gauche, a signé le meilleur temps de cette première manche (1’04’’33). La skieuse d’Engelberg abordera la deuxième tracé, piqueté par son entraîneur, avec plus d’une demi-seconde d’avance sur Mikaela Shiffrin alors que Federica Brignone sera à quasiment sept dixièmes.

Worley dans le coup pour le podium

L’Italienne, tenante du gros Globe de Cristal, voit Lara Gut-Behrami, qui reste sur deux podiums dont une victoire en Super-G à Crans Montana, être au contact à un centième de seconde. Une lutte pour le podium dans laquelle sera également Tessa Worley. Ayant ouvert le portillon de départ avec son dossard numéro 1, la compagne de Julien Lizeroux a tout donné mais a lâché trop de temps dans ce final trompeur et accusera un retard de 78 centièmes de seconde sur Michelle Gisin au moment d’aborder la deuxième manche. La Tricolore devance la Slovaque Meta Hrovat alors que Marta Bassino, qui a remporté les quatre slaloms géants qu’elle a pu terminer cette saison, est déjà à plus d’une seconde. Deuxième Française engagée dans les 30 premiers dossards, Coralie Frasse Sombet, malgré un retard supérieur à deux secondes et demie, sera bien au départ de la deuxième manche avec le 16eme temps contrairement à Doriane Escané (34eme). Axelle Chevrier, pour sa part, est allée à la faute.



SKI ALPIN - COUPE DU MONDE (F) / GEANT DE KRONPLATZ

Classement de la 1ere manche - Mardi 26 janvier 2021

1- Michelle Gisin (SUI) en 1’04’’33

2- Mikaela Shiffrin (USA) à 0’’56

3- Federica Brignone (ITA) à 0’’67

4- Lara Gut-Behrami (SUI) à 0’’68

5- Tessa Worley (FRA) à 0’’78

6- Meta Hrovat (SLO) à 0’’87

7- Marta Bassino (ITA) à 1’’09

8- Sara Hector (SUE) à 1’’41

9- Petra Vlhova (SLQ) à 1’’49

10- Alice Robinson (NZL) à 1’’82

...

16- Coralie Frasse Sombet (FRA) à 2’’68

...

34- Doriane Escané (FRA) à 4’’24

...