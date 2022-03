Géant de Kranjska Gora (H) : Pinturault meilleur temps de la première manche

Une première manche de haut niveau !💪🏼

Meilleur temps pour @AlexPinturault à l’issue du run 1 du Géant de Kranjska Gora 🇫🇷@mathieufaivre également dans les 30 !

Dénouement final à 12h30 sur @Eurosport_FR #AllezLesBleus 🇫🇷

March 12, 2022

Braathen tout près, Faivre malchanceux

SKI ALPIN - COUPE DU MONDE / SLALOM GEANT DE KRANJSKA GORA (H)

Classement final de la 1ere manche - Samedi 12 mars 2022

Alexis Pinturault relève la tête ! En difficulté depuis le début de la saison avec seulement trois podiums à son crédit, le skieur de Courchevel a retrouvé de sa superbe sur la piste de Kranjska Gora, qui accueille la dernière étape de la Coupe du Monde avant les Finales organisées sur les terres du tenant du gros Globe de Cristal. Si Henrik Kristoffersen a établi la première référence grâce à son dossard numéro 1, le Norvégien a très vite cédé le fauteuil de leader à Alexis Pinturault. Dossard numéro 4, le Tricolore a coupé la ligne d’arrivée avec 28 centièmes de seconde d’avance et n’a plus quitté cette première place qui va lui permettre de fermer le portillon de départ à l’occasion du deuxième tracé. Toutefois, la concurrence n’est pas distancée. En effet, si Zan Kranjec s’est tout d’abord rapproché à 19 centièmes de seconde, Marco Odermatt n’a pas dit son dernier mot. Le Suisse, leader incontesté du classement général de la Coupe du Monde, n’a concédé que 42 centièmes à Alexis Pinturault et sera dans la course au podium.Mais le principal adversaire du Français pour la victoire sera Lucas Braathen. Le Norvégien, qui reste sur une décevante quinzième place lors du slalom nocturne de Flachau et devra cravacher à Courchevel pour remporter le petit Globe du Cristal de la discipline, a fait fi d’une piste déteriorée. Malgré son dossard 16, Lucas Braathen a échoué à un centième de seconde d’Alexis Pinturault après avoir perdu ses quinze centièmes d’avance au dernier intermédiaire sur les toutes dernières portes. Vainqueur surprise en Autriche, Atle Lie McGrath ne sera pas en position de récidiver sur ce géant avec un retard proche d’une seconde et demie sur le skieur de Courchevel. Mathieu Faivre, médaillé de bronze lors des Jeux Olympiques d’hiver de Pékin, n’a pas pu s’exprimer en raison d’un ski cassé sur le premier mouvement de terrain. Avec plus de deux secondes de retard et une 23 eme place, l’objectif sera de bien faire lors de la deuxième manche. Cyprien Sarrazin (43eme), Loevan Parand (47eme) et Thibaut Favrot (48eme) y assisteront comme spectateurs.Lucas Braathen (NOR) à 0’’01Zan Kranjec (SLO) à 0’’19Luca de Aliprandini (ITA) à 0’’22Henrik Kristoffersen (NOR) à 0’’28Stefan Brennsteiner (AUT) à 0’’35Marco Odermatt (SUI) à 0’’42Justin Murisier (SUI) à 0’’80Alexander Schmid (ALL) à 0’’89Manuel Feller (AUT) à 0’’98Mathieu Faivre (FRA) à 2’’08Cyprien Sarrazin (FRA) à 3’’21Loevan Parand (FRA) à 3’’49Thibaut Favrot (FRA) à 3’’51