Comme en slalom à Garmisch-Partenkirchen, Henrik Kristoffersen a su enchaîner. Déjà victorieux ce samedi à Kranjska Gora à l’occasion du premier slalom géant organisé dans la station slovène, le Norvégien est allé chercher un deuxième succès en l’espace de 24 heures. Troisième à l’issue du premier tracé, Henrik Kristoffersen a mis à profit le tracé préparé par son entraîneur Anders Husby. Auteur du meilleur temps de cette deuxième manche, le skieur de Rælingen a délogé Stefan Brennsteiner de la première place pour un peu moins d’un quart de seconde. L’Autrichien, toujours en quête d’une première victoire en Coupe du Monde, a su accrocher un podium grâce aux contre-performances de Gino Caviezel, finalement sixième, et Alexander Schmid, qui a pris la cinquième place. Pour la victoire, Marco Odermatt avait toutes les cartes en main. Le Suisse semblait avoir tout sous contrôle, restant devant Henrik Kristoffersen aux trois temps intermédiaires.

Odermatt a cédé sur les dernières portes

Toutefois, une erreur de trajectoire en toute fin de parcours a coûté cher au skieur d’Hergiswil. Abonné à la première ou à la deuxième place en slalom géant depuis le début de la saison, Marco Odermatt doit cette fois se contenter de la troisième position à 27 centièmes de secondes. S’il y a eu huit vainqueurs différents en slalom, seuls Henrik Kristoffersen et Marco Odermatt se sont partagés les honneurs en géant. Côté Tricolore, la deuxième manche a été très pénible. Alexis Pinturault a su limiter les dégâts pour gagner une place et termine douzième. Mathieu Faivre, quant à lui, recule de trois positions pour prendre la 15eme place. Thibaut Favrot, de son côté, n’a pu prendre que la 27eme place mais le Français est allé chercher les points lui permettant de participer aux Finales, le week-end prochain à Courchevel. Grâce aux 60 points glanés, Marco Odermatt fait un pas de plus vers le gros Globe de Cristal quand Henrik Kristoffersen s’invite sur le podium du classement général.



SKI ALPIN - COUPE DU MONDE / SLALOM GEANT DE KRANJSKA GORA (H)

Classement final de la 2eme manche - Dimanche 13 mars 2022

1- Henrik Kristoffersen (NOR) en 2’18’’13

2- Stefan Brennsteiner (AUT) à 0’’23

3- Marco Odermatt (SUI) à 0’’27

4- Lucas Braathen (NOR) à 0’’44

5- Alexander Schmid (ALL) à 0’’54

6- Gino Caviezel (SUI) à 0’’68

7- Manuel Feller (AUT) à 0’’72

8- Atle Lie McGrath (NOR) à 0’’93

9- Loïc Meillard (SUI) à 1’’09

10- Zan Kranjec (SLO) à 1’’37

- Luca de Aliprandini (ITA) à 1’’37

12- Alexis Pinturault (FRA) à 1’’63

…

15- Mathieu Faivre (FRA) à 2’’08

…

27- Thibaut Favrot (FRA) à 3’’41

…



Classement général de la Coupe du Monde

1- Marco Odermatt (SUI) 1379 points

2- Aleksandr Aamodt Kilde (NOR) 1050

3- Henrik Kristoffersen (NOR) 874

4- Matthias Mayer (AUT) 836

5- Beat Feuz (SUI) 734

…

10- Alexis Pinturault (FRA) 513

…



Classement de la Coupe du Monde de slalom géant

1- Marco Odermatt (SUI) 620 points

2- Henrik Kristoffersen (NOR) 453

3- Manuel Feller (AUT) 236

4- Luca de Aliprandini (ITA) 273

5- Alexis Pinturault (FRA) 260

…



Si vous avez manqué la première manche…



Marco Odermatt n’est pas encore rassasié. Alors que sa deuxième place ce samedi à l’occasion du premier slalom géant organisé à Kranjska Gora lui a assuré le gain du Globe de Cristal de la spécialité, le Suisse compte faire le plein de points pour se rapprocher de la victoire au classement général de la Coupe du Monde. Dossard numéro 2, Marco Odermatt est allé chercher le meilleur temps de la première manche de la deuxième épreuve organisée dans la station slovène. Le skieur d’Hergiswil a alors délogé Alexis Pinturault de la première place. Le Tricolore, après un début de manche intéressant, a commis une petite faute après le troisième intermédiaire qui lui a fait perdre de précieux dixièmes de seconde. La performance de Marco Odermatt a confirmé les conséquences de cette erreur du skieur de Courchevel. Alors que le Suisse comptait 48 centièmes de seconde d’avance au dernier intermédiaire, il a coupé la ligne avec plus d’une seconde d’avance.

Faivre pas dans le bon tempo

Alors que Filip Zubcic est passé à côté de sa manche, Luca de Aliprandini et Manuel Feller ont ensuite échoué à neuf dixièmes de seconde de la référence établie par Marco Odermatt. Avec le dossard numéro 6, Mathieu Faivre a mis beaucoup de volonté dans son ski mais l’écart n’a jamais cessé d’enfler. Parvenant à limiter les dégâts sur le dernier secteur, le médaillé de bronze à Pékin ne devance Alexis Pinturault que de cinq centièmes de seconde. Sur un tracé concocté par l’entraîneur des Bleus Frédéric Perrin, les Tricolores terminent à distance du Top 10 tout comme Thibaut Favrot, qui a concédé un peu moins de deux secondes à Marco Odermatt mais disputera la deuxième manche contrairement à Cyprien Sarrazin (36eme), malade et affaibli, et Loevan Parand (38eme). Toutefois, le Suisse a vu la concurrence se rapprocher puisque Henrik Kristoffersen, avec le dossard 7, échoue à trois dixièmes de seconde. Le Norvégien a ensuite vu Alexander Schmid, devant au deuxième puis au troisième intermédiaire, échouer à seulement 22 centièmes de la référence. Si Marco Odermatt a pris les commandes, le leader du classement général de la Coupe du Monde ne pourra pas se relâcher.



SKI ALPIN - COUPE DU MONDE / SLALOM GEANT DE KRANJSKA GORA (H)

Classement final de la 1ere manche - Dimanche 13 mars 2022

1- Marco Odermatt (SUI) en 1’12’’16

2- Alexander Schmid (ALL) à 0’’22

3- Henrik Kristoffersen (NOR) à 0’’30

4- Gino Caviezel (SUI) à 0’’32

5- Stefan Brennsteiner (AUT) à 0’’47

6- Zan Kranjec (SLO) à 0’’71

7- Lucas Braathen (NOR) à 0’’73

8- Justin Murisier (SUI) à 0’’80

9- Manuel Feller (AUT) à 0’’93

10- Luca de Aliprandini (ITA) à 0’’97

…

12- Mathieu Faivre (FRA) à 1’’06

13- Alexis Pinturault (FRA) à 1’’11

…

17- Thibaut Favrot (FRA) à 1’’77

…

36- Cyprien Sarrazin (FRA) à 2’’77

…

38- Loevan Parand (FRA) à 2’’90

…