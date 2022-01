Sara Hector n’était pas décidée à attendre une nouvelle fois sept ans ! Après avoir mis fin à une longue disette lors du slalom géant de Courchevel, la Suédoise a récidivé à Kranjska Gora… et elle a mis la manière. Meilleur temps de la première manche avec une marge infime sur Tessa Worley, la native de Sandviken a confirmé qu’elle était en grande forme alors que l’échéance de Pékin se rapproche. Elle n’a absolument rien laissé la concurrence et a signé rien de moins que le meilleur temps de la deuxième manche pour s’imposer en creusant un gouffre sur ses adversaires. En difficulté sur le haut du tracé, Tessa Worley n’a rien lâché mais concède au finale 96 centièmes de seconde à Sara Hector sur un podium finalement inchangé. Marta Bassino, malgré le 12eme temps de la deuxième manche, termine troisième à plus d’une seconde de la Suédoise. La Canadienne Valérie Grenier, quant à elle, espérait monter sur le podium mais sa remonté s’est limitée à quatre places par rapport au premier tracé.

Gut-Behrami a su remonter, pas les Françaises

Lara Gut-Behrami, quant à elle, a tout fait pour ne pas rester sur la mauvaise mauvaise impression du début de matinée. La Suissesse, avec le troisième temps de la deuxième manche, a remonté douze positions pour termine cinquième devant Maryna Gasienica-Daniel et Mikaela Shiffrin. La plus belle remontée reste toutefois celle de la Suissesse Andrea Ellenberger. Dernière qualifiée, la Suissesse a remonté 17 positions grâce au deuxième temps de la manche pour terminer 13eme. En vue après le premier tracé, Coralie Frasse Sombet et Clara Direz n’ont pas confirmé avec, respectivement les 18eme et 21eme positions. Avec cette victoire et la septième place de Mikaela Shiffrin, Sara Hector s’empare du dossard rouge de leader de la Coupe du Monde de la spécialité, dont Tessa Worley complète le podium, quand l’Américaine creuse un peu plus l’écart sur Petra Vlhova, seulement 15eme ce samedi, au classement général.



SKI ALPIN - COUPE DU MONDE / GEANT DE KRANJSKA GORA (F)

Classement de la 2eme manche - Samedi 8 janvier 2022

1- Sara Hector (SUE) en 2’15’’79

2- Tessa Worley (FRA) à 0’’96

3- Marta Bassino (ITA) à 1’’32

4- Valérie Grenier (CAN) à 1’’39

5- Lara Gut-Behrami (SUI) à 1’’92

6- Maryna Gasienica-Daniel (POL) à 1’’96

7- Mikaela Shiffrin (USA) à 2’’05

8- Tina Robnik (SLO) à 2’’06

9- Meta Hrovat (SLO) à 2’’13

10- Michelle Gisin (SUI) à 2’’29

…

18- Coralie Frasse Sombet (FRA) à 2’’92

…

21- Clara Direz (FRA) à 3’’60

…



Classement général de la Coupe du Monde

1- Mikaela Shiffrin (USA) 830 points

2- Petra Vlhova (SLQ) 731

3- Sofia Goggia (ITA) 657

4- Sara Hector (SUE) 542

5- Federica Brignone (ITA) 407

…

13- Tessa Worley (FRA) 312

…



Classement de la Coupe du Monde de slalom géant

1- Sara Hector (SUE) 362 points

2- Mikaela Shiffrin (USA) 316

3- Tessa Worley (FRA) 307

4- Petra Vlhova (SLQ) 251

5- Marta Bassino (ITA° 160

…



Si vous avez manqué la première manche…



Tessa Worley confirme qu’elle est en grande forme. A un mois des Jeux d'hiver de Pékin, la Tricolore a réalisé un parcours quasiment parfait lors de la première manche du slalom géant organisé à Kranjska Gora, en lieu et place de Maribor. Avec le dossard numéro 2, la skieuse du Grand-Bornand a tiré parti d’une piste en très bon état et a déployé son ski. A l’arrivée, la Tricolore a devancé l’Italienne Marta Bassino de quinze centièmes de seconde avant de voir ses rivales buter sur sa référence. Mikaela Shiffrin, Petra Vlhova ou encore Lara Gut-Behrami ont toutes manqué leur passage sur la Podkoren 3, avec un retard approchant ou dépassant la seconde et demie pour chacune d’entre-elles au terme de cette première manche. Mais c’était sans compter sur Sara Hector, qui est en très grande forme.

Hector encore en verve, les Slovènes également

La Suédoise, qui reste sur trois podiums consécutifs dans la discipline dont une victoire à Courchevel, a établi la référence avec une marge de seulement huit centièmes de seconde sur Tessa Worley. Deux autres Tricolores ont su se glisser dans le Top 15 de cette première manche avec Coralie Frasse Sombet à la neuvième position quand Clara Direz a signé le treizième temps, un centième de seconde devant Mikaela Shiffrin. Dernière Française en lice, avec le dossard 57, Romane Miradoli a tout donné mais termine 37eme, à sept dixièmes de seconde de la qualification. Un tracé qui a bien aidé les Slovènes qui, sur leur terres, ont placé trois représentantes dans le Top 10 avec Meta Hrovat 5eme, Ana Buck 7eme et Tina Robnik 10eme Une première manche qui donne le ton et qui peut laisser espérer un nouveau podium pour Tessa Worley… voire mieux !



SKI ALPIN - COUPE DU MONDE / GEANT DE KRANJSKA GORA (F)

Classement de la 1ere manche - Samedi 8 janvier 2022

1- Sara Hector (SUE) en 1’07’’23

2- Tessa Worley (FRA) à 0’’08

3- Marta Bassino (ITA) à 0’’23

4- Katharina Truppe (AUT) à 0’’76

5- Meta Hrovat (SLO) à 0’’80

6- Michelle Gisin (SUI) à 0’’87

7- Ana Bucik (SLO) à 0’’97

8- Valerie Grenier (CAN) à 1’’00

9- Coralie Frasse Sombet (FRA) à 1’’24

10- Tina Robnik (SLO) à 1’’26

…

13- Clara Direz (FRA) à 1’’47

…

37- Romane Miradoli (FRA) à 3’’03

…