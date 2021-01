🤩 Pinturault en démonstration ! Le Français remporte le géant d'Adelboden avec plus d'une seconde d'avance sur la concurrence ! #ChaletClub https://t.co/pSm9GAF3ya pic.twitter.com/eeygQEqurK

— Eurosport France (@Eurosport_FR) January 8, 2021



QUEL RECITALE de PINTU !!!! 😱😍@AlexPinturault remporte le Géant d'Adelboden (SUI) en gagnant les deux manches ! 💥

Le tricolore est sur une série de deux victoires consécutives en Géant, ENORME ! 🇫🇷

Et pourquoi pas trois demain ?

📸 Agence Zoom pic.twitter.com/jizjOfdrCT



— FFS - Fédération Française de Ski (@FedFranceSki) January 8, 2021

SKI ALPIN - COUPE DU MONDE

Géant d'Adelboden - Vendredi 8 janvier 2021

1- Alexis Pinturault (FRA) en 2'18”26

Le deuxième à près d'une seconde de Pinturault !

SKI ALPIN - COUPE DU MONDE

Géant d'Adelboden - Vendredi 8 janvier 2021

1- Alexis Pinturault (FRA) en 1'09”94

14- Victor Muffat-Jeandet (FRA), à 2”41

15- Mathieu Faivre (FRA), à 2”52

17- Cyprien Sarrazin (FRA) à 2”69

21- Thibaut Favrot (FRA) à 2”96

Deux géant sont programmés à Adelboden cet hiver, les deux ce week-end. Et il sera très compliqué d'empêcher Alexis Pinturault de tout rafler.Déjà vainqueur à Alta Badia en fin d'année lors du dernier géant proposé par le calendrier, Pinturault a encore atomisé toute la concurrence (il l'emporte avec plus d'une second d'avance sur le Croate Filip Zubcic) sur cette neige suisse qui l'avait déjà vu triompher en 2017. Cette année-là, le Français était déjà très fort, mais assurément pas intouchable comme il l'est actuellement. Il est même devenu écœurant pour ses rivaux, battus dans les deux manches par l'extra-terrestre de la discipline, vainqueur vendredi de sa 32eme victoire en Coupe du Monde, dont la moitié en géant (16).Meilleur temps sur les deux tracés,le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, quatrième de ce premier géant sur la Chuenisbärgli, temple de la discipline. Samedi, il sera de nouveau l'immense favori, avec en perspective une quatrième victoire cette saison mais surtout une éventuellement troisième de suite en géant pour le nouveau patron du grand cirque blanc.2- Filip Zubcic (CRO) à 1”043- Marco Odermatt (SUI) à 1”114- Aleksander Aamodt Kilde (NOR) à 2”215- Justin Murisier (SUI) à 2”296- Loïc Meillard (SUI) à 2”397- Lucas Braathen (NOR) à 2”648- Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) à 2”699- Henrik Kristoffersen (NOR) à 2”8010- Tommy Ford (USA) à 2”85...17- Mathieu Faivre (FRA), à 3”6023- Thibaut Favrot (FRA) à 4”2425- Cyprien Sarrazin (FRA) à 4”3627- Victor Muffat-Jeandet (FRA), à 5”71Si vous aviez raté la première manche...Alexis Pinturault est un monstre ! Lorsque les conditions ne lui sont pas particulièrement favorables, le skieur de Courchevel est déjà capable de tous les exploits. Alors, imaginez ce que cela peut donner lorsque tout est réuni pour qu'il exprime son talent fou. Vendredi matin, Fabien Munier, l'un de ses deux entraîneurs, avait dessiné le tracé à la perfection pour son protégé. Le soleil était de la partie et la neige suisse idéale. Résultat :Dossard 1 plaqué sur les abdominaux, comme c'était déjà le cas en 2017 - après avoir déjà signé le meilleur temps de la première manche, Pinturault s'était imposé -Les 96 centièmes de retard qu'accuse le deuxième sur ce premier tracé et régional de l'étape le Suisse Marc Odermatt avant de se présenter dans le portillon de départ aux alentours de 13h15 pour la seconde manche de ce géant attestent presque à eux seuls de la supériorité dingue de « Pintu » sur cette première manche. D'ailleurs, ils ne sont que deux - Odermatt et le Croate Filip Zubcic - à avoir réussi à terminer à moins d'une seconde de l'extra-terrestre venu de Courchevel et seul concurrent vendredi matin à ne connaître aucune difficulté sur le haut du parcours.et la 2eme sur la neige d'Adelboden.2- Marco Odermatt (SUI) à 0”963- Filip Zubcic (CRO) à 0”974- Tommy Ford (USA) à 1”155- Justin Murisier (SUI) à 1”286- Ryan Cochran-Siegle (USA) à 1”387- Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) à 1”428- Henrik Kristoffersen (NOR) à 1”529- Loïc Meillard (SUI) à 1”5710- Aleksander Aamodt Kilde (NOR) à 1”81...