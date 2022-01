Marco Odermatt est au-dessus de tout le monde cette saison en géant ! Quatorze ans après la dernière victoire suisse sur la Chuenisbärgli, le skieur d’Hergiswil a mis fin à cette longue disette à domicile pour les Helvètes. Pourtant, Manuel Feller avait tout donné pour mettre la pression. Cinquième à l’issue du premier tracé, l’Autrichien a pris tous les risques sur l’exigeante piste d’Adelboden pour s’installer en tête avec le meilleur temps de la deuxième manche. Mais seul le leader du classement du classement général de la Coupe du Monde a su rester devant Manuel Feller sur la ligne d’arrivée. Cela ne s’est pas fait sans mal car, parti avec plus d’une seconde d’avance, le Suisse a fait plusieurs erreurs dans la deuxième moitié du tracé et l’écart a alors fondu. Toutefois, Marco Odermatt a su conserver 48 centièmes d’avance sur Manuel Feller pour signer une quatrième victoire en cinq slaloms géants depuis le début de la saison et, surtout, le dernier avant l’épreuve olympique à Pékin.

Pinturault a tout donné

En difficulté sur les épreuves disputées à Alta Badia, Alexis Pinturault a repris confiance à Adelboden et n’est pas passé loin de la deuxième place. Longtemps devant les temps de référence de Manuel Feller, le skieur de Courchevel a baissé de pied entre le deuxième et le troisième intermédiaire, perdant trop de temps sur l’Autrichien pour espérer revenir. Le Tricolore échoue finalement à six centièmes de la deuxième place et à 54 centièmes de Marco Odermatt. Mathieu Faivre, quant à lui, a manqué son deuxième tracé. Pas à l’aise dans le mur, le champion du monde de la spécialité doit se contenter de la cinquième place à quasiment deux secondes. Cyprien Sarrazin, pour sa part, a su gagner quatre places par rapport à la première manche pour une 10eme place finale alors que Thibaut Favrot prend la 13eme place, gagnant trois positions. Au classement général de la Coupe du Monde, Marco Odermatt profite de l’absence d’Aleksander Aamodt Kilde pour creuser l’écart avec une avance proche des 400 points quand Alexis Pinturault remonte au quatrième rang.



SKI ALPIN - COUPE DU MONDE / GEANT D’ADELBODEN (H)

Classement de la 2eme manche - Samedi 8 janvier 2022

1- Marco Odermatt (SUI) en 2’34’’45

2- Manuel Feller (AUT) à 0’’48

3- Alexis Pinturault (FRA) à 0’’54

4- Justin Murisier (SUI) à 1’’77

5- Mathieu Faivre (FRA) à 1’’89

6- Henrik Kristoffersen (NOR) à 1’’91

7- Filip Zubcic (CRO) à 1’’94

8- Loic Meillard (SUI) à 1’’95

9- Marco Schwarz (AUT) à 2’’54

10- Cyprien Sarrazin (FRA) à 2’’88

…

13- Thibaut Favrot (FRA) à 3’’92

…



Classement général de la Coupe du Monde

1- Marco Odermatt (SUI) 845 points

2- Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 469

3- Matthias Mayer (AUT) 447

4- Alexis Pinturault (FRA) 382

5- Vincent Kriechmayr (AUT) 373

…



Classement de la Coupe du Monde de slalom géant

1- Marco Odermatt (SUI) 480 points

2- Manuel Feller (AUT) 261

3- Henrik Kristoffersen (NOR) 253

4- Alexis Pinturault (FRA) 214

5- Luca de Aliprandini (ITA) 207

…



Marco Odermatt vole depuis le début de la saison ! Le Suisse, qui reste sur une victoire en slalom géant à Alta Badia, a pris l’avantage au terme de la première manche de l’épreuve organisée à Adelboden. Pour cela, il lui a fallu améliorer la référence établie par Alexis Pinturault. Parti avec le dossard numéro 1, le tenant du gros Globe de Cristal a semblé avoir retrouvé de l’allant après ses contre-performances récentes dans la discipline. Mais, sur la Chuenisbärgli, Marco Odermatt a su tout mettre bout à bout pour « allumer du vert » sur la ligne d’arrivée. Avec un retard de trois dixièmes de seconde sur la référence du Français, le Suisse a profité d’une dernière section plus délicate de la part du skieur de Courchevel pour terminer cette première manche avec une avance de 31 centièmes de seconde sur le Tricolore. Dans la foulée, Mathieu Faivre a pris la piste pour tenter de rivaliser avec le solide leader du classement général de la Coupe du Monde.

Faivre n’a pas dit son dernier mot

S’il a su repasser devant les temps de passage du Suisse aux deuxième et troisième intermédiaires après une mise en action prudente, le skieur d’Isola 2000 n’a pas pu résister sur le dernier tronçon. C’est avec un retard de 52 secondes que le Tricolore a passé la ligne d’arrivée avant de voir le Croate Filip Zubcic s’intercaler entre Alexis Pinturault et lui pour deux centièmes de seconde pour la troisième place. Devant leur public, les Suisses ont eu le vent en poupe avec Justin Murisier qui a signé le sixième temps à égalité avec son compatriote Loic Meillard, qui n’a pas tiré le maximum de son dossard numéro 2. En plus d’Alexis Pinturault et Mathieu Faivre, deux autres Français verront la deuxième manche. Malgré son dossard 32, Cyprien Sarrazin a signé le 14eme temps quand Thibaut Favrot a terminé 16eme de cette première manche. Dossard 57, Loevan Parand a pris la 38eme et avant-dernière place d’un tracé qui a fait beaucoup de victimes.



SKI ALPIN - COUPE DU MONDE / GEANT D’ADELBODEN (H)

Classement de la 1ere manche - Samedi 8 janvier 2022

1- Marco Odermatt (SUI) en 1’17’’94

2- Alexis Pinturault (FRA) à 0’’31

3- Filip Zubcic (CRO) à 0’’50

4- Mathieu Faivre (FRA) à 0’’52

5- Manuel Feller (AUT) à 1’’17

6- Justin Murisier (SUI) à 1’’38

- Loic Meillard (SUI) à 1’’38

8- Henrik Kristoffersen (NOR) à 1’’84

9- Alexander Schmid (ALL) à 2’’19

10- Marco Schwarz (AUT) à 2’’21

…

14- Cyprien Sarrazin (FRA) à 2’’71

…

16- Thibaut Favrot (FRA) à 2’’82

…

38- Loevan Parand (FRA) à 6’’45

…