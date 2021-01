Géant 2 d'Adelboden : Pinturault 2eme de la 1ere manche, Meillard en tête

« Pintu » encore dans le coup pour la gagne à Adelboden ! Une nouvelle fois époustouflant vendredi sur les deux manches du premier géant du week-end sur la neige suisse, Alexis Pinturault a remporté là son deuxième géant de suite après son succès en fin d'année à Alta Badia. Le skieur de Courchevel, déjà vainqueur sur cette piste légendaire en 2017, rêve désormais de remporter son troisième géant consécutif et de s'imposer pour la troisième fois de sa carrière dans le temple de cette discipline qui lui est si chère. Pour entretenir son espoir, le leader du classement général de la Coupe du Monde savait qu'il ne devait pas manquer sa première manche. Meilleur temps vendredi sur les deux tracés, le Français peut-être en passe de devenir le premier de nos représentants à soulever le gros globe de cristal depuis Luc Alphand en 1997 ne s'est pas montré le plus rapide cette fois samedi matin.

Podium en vue pour Favrot ?

Toutefois, il a fait bien mieux que limiter la casse en signant le deuxième meilleur temps derrière le Suisse Loïc Meillard. Une d'autant plus belle performance une fois de plus pour Pinturault, dossard 6, qu'il n'accuse que 30 centièmes de retard avant la seconde manche, programmée à 13h45. La marge de 40 centièmes que compte après cette première manche marquée par la terrible chute de l'Américain Tommy Ford le Tricolore sur le dossard rouge Marco Odermatt (3eme) et les 68 centièmes d'avance qu'il possède sur son dauphin au général le Norvégien Alexander Aamodt Kilde (4eme) peuvent également permettre au nouveau roi de la spécialité de rêver. Thibaut Favrot, de son côté, peut légitimement viser le podium après la somptueuse première manche de l'Alsacien, 6eme à 1”40 de Meillard.



SKI ALPIN - COUPE DU MONDE

Géant 2 d'Adelboden - Samedi 9 janvier 2021

1ere manche

1- Loïc Meillard (SUI) en 1'09”38

2- Alexis Pinturault (FRA) à 0”30

3- Marco Odermatt (SUI) à 0”70

4- Aleksander Aamodt Kilde (NOR) à 0”98

5- Filip Zubcic (CRO) à 1”02

6- Thibaut Favrot (FRA) à 1”40

7- Roland Leitinger (AUT) à 1”47

8- Gino Caviezel (SUI) à 1”49

9- Justin Murisier (SUI) à 1”51

10- Luca De Aliprandini (ITA) à 1”78

...

13- Victor Muffat-Jeandet (FRA), à 2”13

16- Mathieu Faivre (FRA), à 2”22