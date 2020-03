Fourcade : « Qu'on ne me dise plus que la France n'est pas un pays de sport »

Je vous vois redoubler d’imagination pour faire du sport dans vos salons. Je partage la frustration de ne pas pouvoir sortir se dépenser et partager avec nos amis. Que l’on ne me dise plus que la France



Je vous vois redoubler d’imagination pour faire du sport dans vos salons

Je partage la frustration de ne pas pouvoir sortir se dépenser et partager avec nos amis. Que l’on me dise plus que la 🇫🇷 n’est pas un pays de sport

On va construire la dessus @Paris2024 @Sports_gouv 🤾‍♂️🏃‍♀️ 🚴🏻

— Martin Fourcade (@martinfkde) March 24, 2020

[EMBED url="https://video-streaming.orange.fr/sports-extreme/retraite-fourcade-annonce-sa-retraite-CNT000001owKdj.html"][/EMBED]Martin Fourcade, tout frais retraité du biathlon, peut désormais se concentrer pleinement sur son rôle au sein de l'organisation de Paris 2024, dont il préside la commission des athlètes.n’est pas un pays de sport. On va construire là-dessus. » Le quintuple champion olympique mentionne dans la foulée le compte des JO 2024.Martin Fourcade prépare-t-il là? « C'est trop tôt pour parler de ça, on verra dans quelques semaines, quelques mois, avait déjà répondu, juste après l'annonce de sa retraite, son ami Tony Estanguet (président de l'organisation) au Parisien. C'est sûr qu'un profil comme Martin Fourcade est intéressant. Il a la passion des Jeux, ce charisme et cette intelligence pour aider ce projet à réussir. Il aura forcément sa place au sein de Paris 2024. »