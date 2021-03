Grange a fait ses adieux

Sur un nuage en cette fin de saison,, venu baisser le rideau dimanche sur un hiver de rêve pour les Tricolores. Et encore, si Clément Noël, 2eme, et Alexis Pinturault, 3eme, n'ont pas eu l'honneur de truster les deux plus hautes marches du podium, il ne s'en est fallu que de quelques centièmes. Noël termine ainsi à 8 centièmes seulement du vainqueur du jour Manuel Feller. L'Autrichien s'est permis de créer la surprise quand on attendait davantage une nouvelle victoire de son compatriote Marco Schwarz, petit globe de cristal de la spécialité. Mais cela s'est vraiment joué à rien et Noël, vainqueur cette année à Chamonix et Kranjska Gora, est passé à deux doigts de briller le deuxième jour du... printemps.Quant à Pinturault, même épuisé, il ne pouvait visiblement pas quitter cet hiver qui l'a vu soulever pour la première fois de sa vie le gros globe de cristal mais aussi le petit globe du géant sans marquer une dernière fois la saison de son empreinte.Le Savoyard seulement 9eme sur le premier tracé a donc tout donné sur la seconde manche pour finir encore sur la boîte. Troisième dernière Noël,Toutefois, avec seulement 11 centièmes de retard à l'arrivée sur Feller, il peut presque regretter de ne pas avoir ajouter une nouvelle victoire à son palmarès. « Ce matin (dimanche), j'étais un peu fatigué, on a un peu célébré ce gros globe, je me suis dit que c'était du bonus et que j'allais essayer de faire un slalom de qualité avec les conditions qui étaient les miennes et que l'on verrai. Je voulais vraiment tout donner sur la seconde manche et je ne suis pas loin de la victoire », a d'ailleurs analysé ensuite le héros dePremier à s'élancer depuis le portillon de départ (il avait terminé dernier de la 1ere manche), « JB », en tenue d'échauffement et enfourchant volontairement dès les premières portes, a pris le temps de saluer un à un sur le parcours tous ses entraîneurs, qui ont contribué à ce que sa carrière soit aussi grandiose , avant d'être accueilli dans la zone d'arrivée par une douche de champagne orchestrée par la délégation français. Un hommage riche en émotions amplement mérité.6- Marco Schwarz (AUT) à 0”767- Luca Aerni (SUI) à 1”148- Victor Muffat-Jeandet (FRA) à 1”189- Linus Strasser (ALL) à 1”2410- Tanguy Nef (SUI) à 1”74...Si vous avez raté la première manche...Clément Noël sur la plus haute marche du podium au lendemain du sacre d'Alexis Pinturault ? L'histoire serait magnifique, et rien ne dit que le Vosgien ne l'écrira pas, ce dimanche sur la neige de Lenzerheide (Suisse) à l'occasion des finales de Coupe du Monde et de l'ultime rendez-vous de l'hiver.Toutefois, le Français accuse 18 centièmes de retard uniquement sur le lauréat du petit globe de la spécialité et peut donc s'autoriser le droit de rêver à un troisième succès en Coupe du Monde cette saison. Pour Alexis Pinturault, il sera probablement plus compliqué de grimper sur un nouveau podium, et plus encore d'ajouter une éventuelle nouvelle victoire à son palmarès.Au lendemain de son triomphe sur le géant couronné de ce premier gros globe de cristal pour le Savoyard (le premier pour un Français depuis 1997),Malgré une très belle première moitié de tracé, sur le haut,Victor Muffat-Jeandet se classe, lui, un rang plus bas (10eme), tandis que Jean-Baptiste Grange, qui tirera sa révérence après ce slalom, occupe la 20eme et dernière place. Il participera néanmoins à la seconde manche, qu'il ouvrira même. Comme un ultime hommage au double champion du monde français.3- Adrian Pertl (AUT), à 0”624- Roman Zenhaeusern (SUI), à 0”635- Linus Strasser (ALL), 0”726- Manuel Feller (AUT), à 0”947- Loïc Meillard (SUI), à 0”978- Alex Vinatzer (ITA), à 1”...