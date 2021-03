Finales de Lenzerheide : Les descentes annulées ?

Voilà qui pourrait faire l'affaire d'Alexis Pinturault. Loin d'être un spécialiste de la vitesse contrairement à son rival suisse Marco Odermatt, que le Français devance de 31 points au classement général de la Coupe du Monde, le skieur de Courchevel en passe de rejoindre Luc Alphand sur les tablettes, 24 ans plus tard, pourrait bénéficier de l'annulation de la descente messieurs des finales de Lenzerheide (Suisse). A la veille des deux courses - la descente dames est elle aussi menacée - le flou le plus complet plane en effet sur les deux épreuves, toujours programmées mercredi à ce jour mais qui semblent de plus en plus compromises au fil des heures. Comme la veille, le manque de visibilité dû aux chutes de neige, le brouillard épais ainsi que le vent violent qui balaye la station suisse ont ainsi contraint les organisateurs à annuler de nouveau les deux descentes d'entraînement. Comme lundi, la FIS a pourtant tout tenté mardi pour ne pas avoir à rayer de nouveau les deux entraînements prévus du planning, mais rien n'y a fait, en dépit des efforts entrepris notamment pour tenter de déblayer la piste.

Le départ abaissé au niveau du super-G ? Un entraînement le jour-même ?

« Avec les chutes de neige, la météo actuelle avec un fort vent et le travail sur la piste, le jury, avec les organisateurs et la fédération suisse, ont décidé d'annuler les entraînements aujourd'hui (mardi) », a indiqué la Fédération mondiale, qui n'a pas renoncé pour autant à proposer les deux descentes et épreuves inaugurales de ces finales, mercredi. Toutefois sachant que le règlement oblige au moins un entraînement (dans le cas contraire, une annulation s'imposera), elle va devoir trouver une solution. Deux options seraient envisagées : programmer un entraînement mercredi avant la descente et ou abaisser le départ au départ de réserve, à savoir celui du super-G. Et ce alors que les conditions météo ne devraient pas s'améliorer sur Lenzerheide avant jeudi. Verdict ce mardi en fin d'après-midi.