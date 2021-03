Finales de Lenzerheide : La Norvège remporte l'épreuve par équipes

Le doublé pour la Norvège ! Déjà sacrée lors des derniers Mondiaux, en février dernier à Cortina d'Ampezzo (Italie), la Norvège a récidivé ce vendredi sur la neige de Lenzerheide lors des finales de Coupe du Monde de ski alpin en remportant de nouveau l'épreuve par équipes. Le 17 février dernier, à Cortina d'Ampezzo, Thea Louise Stjernesund, Sebastian Foss-Solevaag, Kristina Riis-Johannessen et Fabian Wilkens Solheim avaient dominé en finale la Suède, alors que l'Allemagne était venue compléter le podium. Vendredi, la Norvège qui présentaient cette fois une équipe composée de Kristina Riis-Johannessen, Leik Kristian Nestvold-Haugen, Kristin Lysdahl et Sebastian Foss-Solevaag a confirmé qu'elle était bien le pays roi du moment sur cette épreuve parallèle par équipes mixtes (deux femmes, deux hommes) en damant le pion à l'Allemagne, représentée vendredi par Andrea Filser, Linus Strasser, Lena Duerr, Alexander Schmid.

Les Bleus avaient encore fait l'impasse

Emmenés notamment par Lysdahl et Nestvold-Haugen, auteurs des deux meilleurs temps, les Norvégiens, un ton au-dessus des Allemands en finale, terminent de nouveau sur la plus haute marche du podium. Ils devancent l'Allemagne et l'Autriche (Andrea Filser, Linus Strasser, Lena Duerr, Alexander Schmid), victorieuse de la Suède dans la petite finale et qui termine troisième de ce team event et première épreuve disputée dans ces finales, les deux descentes comme les deux super-G ayant été annulés en raison des conditions météo. Le premier coup d'éclat est donc pour la Norvège. La France, comme lors des Championnats du Monde et au même titre que toutes les principales pointures du circuit, avait préféré faire l'impasse sur cette discipline qui ne rapporte aucun point pour le classement de la Coupe du Monde.



COUPE DU MONDE / FINALES DE LENZERHEIDE

Epreuve par équipes - Vendredi 19 mars 2021

Classement final

1- Norvège (Kristina Riis-Johannessen, Leik Kristian Nestvold-Haugen, Kristin Lysdahl, Sebastian Foss-Solevaag), 400 points

2- Allemagne, battue en finale (Andrea Filser, Linus Strasser, Lena Duerr, Alexander Schmid), 320 points

3- Autriche, éliminée en demi-finales (Franziska Gritsch, Fabio Grstein, Katharina Huber, Adrian Pertl), 240 points

4- Suède, éliminée en demi-finales (Moa Bostroem Mussener, Kristoffer Jakobsen, Sara Hector, Mattias Roenngren), 200 points

5- Suisse, éliminée en quarts de finale (Jasmina Suter, Justin Murisier, Camille Rast, Semyel Bissig), 120 points

6- Slovénie, éliminée en quarts de finale (Andreja Slokar, Stefan Hadalin, Tina Robnik, Zan Kranjec), 120 points

7- Etats-Unis, éliminée en quarts de finale (Nina O'Brien, River Radamus, Paula Moltzan, Benjamin Ritchie), 120 points

8- Italie, éliminée en quarts de finale (Nadia Delago, Luca De Aliprandini, Sophie Mathiou, Giovanni Borsotti), 120 points

9- Grande-Bretagne, éliminée en huitièmes de finale (Alex Tilley, Owen Vinter, Charlie Guest, Robert Poth), 60 points

...



NB : L'équipe de France ne participait à ce Team Event des finales de Lenzerheide