FINALES DE LA COUPE DU MONDE (F) / SLALOM GÉANT DE COURCHEVEL/MERIBEL (FRANCE)

Classement final - Dimanche 20 mars 2022

1- Federica Brignone (ITA) en 2'14"68

2- Marta Bassino (ITA) à 0"31

3- Petra Vlhova (SLQ) à 0"34

4- Tessa Worley (FRA) à 0"48

5- Ragnhild Mowinckel (NOR) à 0"61

6- Michelle Gisin (SUI) à 0"63

7- Mikaela Shiffrin (USA) à 0"67

8- Maryna Gasienica-Daniel (POL) à 0"78

9- Lara Gut-Behrami (SUI) à 0"88

- Valérie Grenier (CAN) à 0"88

...

12- Coralie Frasse Sombet (FRA) à 1''38

...



Abandon : Ricarda Haaser (AUT)



Si vous avez manqué la première manche :



Le suspense était entier avant le dernier slalom géant de la saison à Méribel. Sara Hector, première du classement avec 522 points, et Tessa Worley, deuxième avec cinq longueurs de retard, sont au coude à coude pour l’obtention du petit globe. Toutefois, elles n’ont pas su accrocher le bon wagon sur la piste, où Mikaela Shiffrin a plié l’affaire avec un temps de 1’06’’32. La Française (+1’’60), skieuse du Grand-Bornand, n’est que huitième à l’issue de cette première manche quand la Suédoise (+2’’10) prend place au douzième rang. Shiffrin, nouvelle détentrice du gros globe de cristal et munie du dossard numéro deux, a été plus rapide que ses concurrentes dans tous les secteurs. Elle a collé 82 centièmes de seconde à sa poursuivante Federica Brignone. Troisième de la spécialité avant cette dernière échéance, avec 51 points de retard sur Hector, elle peut espérer empocher le petit globe. La Norvégienne Ragnhild Mowinckel (+0''86), qui a ouvert ce slalom géant, complète le podium virtuel. Coralie Frasse Sombet (+1’’69), l’autre Française engagée, est onzième.



FINALES DE LA COUPE DU MONDE (F) / SLALOM GÉANT DE COURCHEVEL/MERIBEL (FRANCE)

Classement à l'issue de la première manche - Dimanche 20 mars 2022

1- Mikaela Shiffrin (USA) en 1'06''32

2- Federica Brignone (ITA) à 0''84

3- Ragnhild Mowinckel (NOR) à 0''86

4- Petra Vlhova (SLQ) à 1''08

5- Lara Gut-Behrami (SUI) à 1''32

6- Marta Bassino (ITA) à 1''37

7- Maryna Gasienica-Daniel (POL) à 1''47

8- Tessa Worley (FRA) à 1''60

9- Michelle Gisin (SUI) à 1''66

10- Valérie Grenier (CAN) à 1''68

...

12- Coralie Frasse Sombet (FRA) à 1''69

...