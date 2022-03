FFS : Saguez remplacé par Lazzaroni au poste de DTN

Alors que le ski français a connu une saison 2021-2022 réussie, notamment en biathlon et en ski de fond, la crise couve à la Fédération Française de ski (FFS). Alors que les prochaines élections à la présidence de la fédération sont prévues en juin prochain, Fabien Saguez a décidé de quitter son poste de Directeur Technique National (DTN). Titulaire du poste depuis 2006, ce dernier a récemment obtenu de la part du Ministère des Sports une mise en disponibilité et va ainsi céder sa place le 1er avril prochain. Une décision qui intervient alors que les tensions étaient fortes entre Fabien Saguez et Anne-Chantal Pigelet-Grévy, président de la FFS. « Est-ce qu'il y a un problème avec M. Saguez? Oui et non, a déclaré cette dernière en marge des Finales de la Coupe du Monde de ski alpin à Courchevel et Méribel. Chaque personne est libre de son destin, je le respecte. »

Lazzaroni arrive dans une FFS sous tension

Des tensions dont la source serait le fait que Fabien Saguez ait profité des récents Jeux Olympiques d’hiver de Pékin pour faire campagne en vue d’un potentielle élection au poste de président de la FFS. « Une vraie collaboration en vue de la performance et du développement est fondamentale, a-t-elle ajouté. Depuis que je suis à la fédération j'ai accordé pleinement ma confiance, puis j'ai vu des signaux qui m'ont permis de me dire : ‘Finalement est-ce qu'on veut continuer de travailler ensemble ou non ?’. » Anne-Chantal Pigelet-Grévy, de son côté, n’a pas encore confirmé si elle briguait un nouveau mandat après avoir succédé l’an passé à Michel Vion, alors nommé secrétaire général de la Fédération Internationale de ski (FIS). Pour ce qui est du poste de Directeur Technique National, le Ministère des Sports a décidé de faire confiance à l’ancien spécialiste du saut à skis et du combiné nordique Eric Lazzaroni, qui était l’entraîneur de l’équipe de France quand Fabrice Guy et Sylvain Guillaume ont réalisé le doublé lors des Jeux Olympiques d’hiver d’Albertville en 1992.