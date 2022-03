Une décision inévitable. De nationalité russe, le président de la Fédération Internationale d'Escrime (FEI), Alisher Usmanov, a annoncé ce mardi prendre du recul avec cette fonction qu'il occupe depuis quatorze ans après avoir pris la succession du Français René Roch. Bien qu'il a été réélu en novembre dernier pour un quatrième mandat, toutefois sans opposition, l'homme d'affaires n'avait aucune alternative. Cette décision tombe alors qu'il a été frappé de plein fouet depuis lundi 28 février par les sanctions internationales dirigées contre le Kremlin et ses proches. Cet ami du pouvoir russe a notamment vu ses avoirs gelés et a reçu l'interdiction de se rendre dans un pays de l'Union Européenne.







Il a déclaré "suspendre ses fonctions de président, avec effet immédiat, jusqu’à ce que la justice soit restaurée", jugeant ces "allégations fausses et diffamatoires. J’utiliserai tous les moyens légaux pour protéger mon honneur et ma réputation." Réussira-t-il à obtenir gain de cause ? Rien n'est sûr, hormis que sa prise de recul risque de durer un certain moment. Ainsi, dans un contexte agité, le Grec Emmanuel Katsiadakis a été désigné président par intérim de la FEI. En parallèle de ses fonctions dans le monde de l'escrime, Alisher Usmanov possède un patrimoine économique important. Fondateur de l'entreprise USM et propriétaire de Megafon et Yota, toutes trois des sociétés russes apportant un soutien financier au club anglais de football Everton, l'homme d'affaires a vu ses partenariats rompus ce mercredi avec l'écurie de Premier League.



Après ce retrait, quid de l'avenir d'Umar Kremlev et de Vladimir Lisin. De nationalité russe également, ces deux hommes sont les deux derniers présidents de fédérations sportives internationales dont la place est on ne peut plus remise en cause. Umar Kremlev est à la tête de l'Association Internationale de Boxe Amateur tandis que Vladimir Lisin dirige la plus haute instance du tir (International Shooting Sport Federation).