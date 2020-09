Escrime : Bruno Gares nouveau président de la Fédération française

La Fédération française d’escrime tient son quatorzième président ! En place depuis 2013, Isabelle Spennato-Lamour a été battue lors des élections présidentielles ce samedi par Bruno Gares, qui lui succède donc pour les quatre prochaines années. Il a recueilli environ 55% des suffrages, en attendant le résultat du scrutin en Guadeloupe et en Nouvelle-Calédonie, qui n’influera pas le résultat final. « Je suis heureux de ce résultat, fier de l'équipe qui m'entoure, mais conscient que le plus dur ne fait que commencer, parce que j'ai bien l'intention de mettre en œuvre le projet ambitieux pour l'escrime que j'ai développé pendant ces longs mois de campagne. Je remercie l'ensemble des présidents et des présidentes des clubs qui ont voté pour moi. Et je m'engage à œuvrer pour l'ensemble des acteurs de notre sport », a déclaré le maitre d’armes, qui a également été conseiller de l’ancienne championne olympique d’escrime Laura Flessel lorsqu’elle était ministre des Sports (2017-2018).

Deux JO au programme pour Gares

Désormais à la tête d’une fédération de 55 000 licenciés, Bruno Gares va donc vivre deux Jeux Olympiques durant son mandat : ceux de Tokyo l’an prochain et bien sûr ceux de Paris en 2024. La pression sera grande sur les escrimeurs français, dont le sport n’est autre que celui qui a rapporté le plus de médailles dans toute l’histoire olympique tricolore : 118 médailles !Un bon rebond après le fiasco de Londres 2012, où les Bleus étaient rentrés bredouilles.