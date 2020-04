Dopage : Le message de Fourcade aux parents

Dans le domaine du dopage comme ailleurs, Martin Fourcade n’est pas du genre à se taire. Le biathlète tricolore, qui a pris sa retraite le mois dernier après sa 83e victoire à Kontiolathi (Finlande), s’exprime régulièrement sur le sujet, et ce depuis de nombreuses années. Comme lorsqu’il évoquait ses craintes de "dopage massif" avant les Jeux olympiques de Pyeongchang.



Et il n’avait pas non plus hésité à tancer France Télévisions, évoquant pour L’Equipe sa "honte que le secteur public embauche", en tant que consultant, Laurent Jalabert : "Il a triché, il a menti, il incarne tout ce qu'on devrait combattre et, au lieu de ça, il se retrouve à répandre la bonne parole". L’ancien cycliste ne s’était pas ensuite pas privé de lui répondre, dans le magazine Pédale : "Je ne comprends pas ceux qui l'ouvrent comme cela. Il fait du biathlon, qu'il reste dessus. On ne lui demande pas d'ouvrir sa bouche sur le cyclisme, un sport qu'il ne connaît pas. Je me garderai bien de la faire sur son sport".



Pas de quoi empêcher le quintuple champion olympique de continuer à évoquer la question. Interrogé par des abonnés du quotidien sportif, il a d’ailleurs voulu "faire passer un message aux parents qui ont l'impression que le dopage est à chaque coin de rue en sport de haut niveau". "Si j'avais voulu me doper dans ma carrière, je ne sais pas qui j'aurais pu contacter. Si j'avais eu envie d'avoir recours à ce moyen-là... Aujourd'hui, après dix ans de carrière au plus haut niveau, je n'ai pas un numéro à appeler", assure-t-il ainsi.