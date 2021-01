Descente de Sankt-Anton (F) : Goggia récidive après Val d'Isère !

Goggia a assommé la concurrence

Quel numéro de Sofia Goggia ! La spécialiste de la descente, munie du dossard numéro 5, a frappé ce samedi matin à Sankt-Anton, en Autriche, sur son exercice préféré. L’Italienne a validé sa deuxième victoire de la saison après celle acquise à Val d’Isère le 19 décembre.Elle a fait la différence sur la deuxième partie du tracé avec un temps toujours plus rapide que ses adversaires à chaque intermédiaire. La locale Tamara Tippler, vainqueur de l'entraînement jeudi, termine sur la deuxième marche du podium avec presque une seconde de retard (+0’’96).Breezy Johnson complète le podium (+1’’04), comme à Val d'Isère. Si Goggia remonte à la troisième place du classement général grâce à cette performance, elle peut se réjouir également d’avoir creusé l’écart au classement de la descente sur sa principal rivale Corinne Suter. La Suissesse a franchi la ligne d’arrivée avec le cinquième temps, et voit donc la championne olympique de la descente prendre 60 points d’avance au classement de la spécialité. Petra Vlhova, leader du classement général, termine à la 11eme place (+1’’70) alors que Michelle Gisin, deuxième, n'a pu faire mieux que le 17eme temps (+1''86).Tamara Tippler (AUT) à 0"96Breezy Johnson (USA) à 1"04Ester Ledecka (CZE) à 1"10Ilka Stuhec (SLO) à 1"16Corinne Suter (SUI) à 1"16Elena Curtoni (ITA) à 1"34Lara Gut-Behrami (SUI) à 1"34Kira Weidle (ALL) à 1"48Stephanie Venier (AUT) à 1"50