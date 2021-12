Descente de Lake Louise (F) : Victoire sans contestation pour Sofia Goggia

Sofia Goggia seule au monde à Lake Louise ! Blessée au genou droit juste avant les championnats du monde de Cortina d’Ampezzo, la native de Bergame a retrouvé avec succès les épreuves de vitesse, elle qui ne s’était pas alignée en descente depuis ses deux victoires à Crans Montana en janvier dernier. Partie avec le dossard 5, elle a creusé un véritable gouffre avec ses rivales. Avec un parcours avalé en 1’46’’95, l’Italienne a alors relégué l’Américaine Breezy Johnson à quasiment une seconde et demie pour aller chercher une douzième victoire en Coupe du Monde. Mais, au fil des passages sur l’East Summit, aucune candidate n’est parvenue à se rapprocher plus près de Sofia Goggia. Dossard 10 sur les épaules, Mirjam Puchner a été la seule à bien figurer après le passage de l’Italienne mais échoue juste au-dessus de la seconde et demie par rapport à la référence. Derrière le Top 3 de cette descente de Lake Louise, les écarts avec la marque de référence s’établissent à deux secondes !

Miradoli a retrouvé ses sensations

Quatrième, Ramona Siebenhofer a concédé 1’’96 à Sofia Goggia quand Corinne Suter prend la cinquième place à 2’’02. Revenue d’une absence de plus de deux ans en février dernier à Val di Fassa, l’Autrichienne Cornelia Huetter a réalisé une performance de tout premier ordre avec le septième temps devant Nicol Delago, Jasmine Flury et Kira Weidle, qui complètent le Top 10. A quelques semaines de défendre ses titres olympiques en ski et snowboard, Ester Ledecka n’a pris que la 12eme place juste devant Federica Brignone alors que Lara Gut-Behrami n’a pas fait mieux que 16eme. Côté Français, Romane Miradoli, pour sa première course depuis décembre 2020, a signé le 19eme temps à trois secondes de Sofia Goggia. Laura Gauché, quant à elle, termine 31eme à deux dixièmes des points. Camille Cerutti termine 36eme quand Tiffany Gautier a signé le 41eme temps. 26eme, Mikaela Shiffrin grappille cinq points et conforte un peu sa première place au classement général de la Coupe du Monde.



SKI ALPIN - COUPE DU MONDE / DESCENTE DE LAKE LOUISE (F)

Classement final - Vendredi 3 décembre 2021

1- Sofia Goggia (ITA) en 1’46’’95

2- Breezy Johnson (USA) à 1’’47

3- Mirjam Puchner (AUT) à 1’’54

4- Ramona Siebenhofer (AUT) à 1’’96

5- Corinne Suter (SUI) à 2’’02

6- Nadia Delago (ITA) à 2’’09

7- Cornelia Huetter (AUT) à 2’’15

8- Nicol Delago (ITA) à 2’’16

9- Jasmine Flury (SUI) à 2’’31

10- Kira Weidle (ALL) à 2’’32

…

19- Romane Miradoli (FRA) à 3’’00

…

31- Laura Gauché (FRA) à 4’’08

…

36- Camille Cerutti (FRA) à 4’’71

…

41- Tiffany Gauthier (FRA) à 5’’28

…



Classement général de la Coupe du Monde

1- Mikaela Shiffrin (USA) 365 points

2- Petra Vlhova (SLQ) 340

3- Andreja Slokar (SLO) 210

4- Lena Duerr (ALL) 201

5- Katharina Liensberger (AUT) 187

…

32- Coralie Frasse Sombet (FRA) 36

…