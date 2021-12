Descente de Lake Louise (F) : Deux sur deux pour Sofia Goggia !

Quelles que soient les conditions, Sofia Goggia est comme chez elle à Lake Louise. A peine 24 heures après avoir écrasé la concurrence lors de la première descente organisée dans la station canadienne, l’Italienne n’a pas perdu ses repères. Alors que le beau temps a cédé sa place à un jour blanc et à de fines chutes de neige, la native de Bergame a signé son deuxième succès de suite et, encore une fois, avec une marge insolente. Alors que Corinne Suter, avec le dossard numéro 3, pensait avoir établi la première référence solide sur l’East Summit, la Suissesse a très vite déchanté. En effet, deux départs plus tard, Sofia Goggia s’est une nouvelle fois montrée dominatrice. Après un premier secteur un peu en-deça, l’Italienne a imposé son tempo à la piste et l’écart n’a cessé d’enfler. La championne olympique de la discipline a atteint l’arrivée avec une avance de 98 centièmes de seconde sur Corinne Suter.

Johnson à nouveau deuxième

A partir de là, les écarts ont constamment dépassé la seconde… jusqu’au passage de Breezy Johnson. Déjà deuxième ce vendredi, l’Américaine a constamment perdu du terrain sur Sofia Goggia… mais un peu moins que Corinne Suter. La native du Wyoming s’incline pour 84 centièmes de seconde et s’est installée à la deuxième place. Le podium n’est toutefois pas identique à celui de la première descente puisque Mirjam Puchner n’a pu faire mieux que le septième temps à une seconde et demie de Sofia Goggia. Romane Miradoli, quant à elle, confirme un retour à la compétition solide. La Savoyarde n’a concédé qu’un peu plus de deux secondes à l’Italienne et se place pour prendre des gros points à l’occasion de cette descente, elle qui est revenue sur le circuit de la Coupe du Monde le week-end dernier après quasiment un an d’absence en raison d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Tiffany Gautier, quant à elle, a concédé quatre secondes à Sofia Goggia



SKI ALPIN - COUPE DU MONDE / DESCENTE DE LAKE LOUISE (F)

Classement après 30 dossards - Samedi 4 décembre 2021

1- Sofia Goggia (ITA) en 1’48’’42

2- Breezy Johnson (USA) à 0’’84

3- Corinne Suter (SUI) à 0’’98

4- Cornelia Huetter (AUT) à 1’’16

5- Nadia Delago (ITA) à 1’’34

6- Kira Weidle (ALL) à 1’’44

7- Mirjam Puchner (AUT) à 1’’52

8- Marie-Michèle Gagnon (CAN) à 1’’60

9- Federica Brignone (ITA) à 1’’70

10- Ramona Siebenhofer (AUT) à 1’’74

…

12- Romane Miradoli (FRA) à 2’’13

…

28- Tiffany Gautier (FRA) à 4’’00

…