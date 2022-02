Descente de Crans-Montana (F) : Nufer ouvre son palmarès, Miradoli manque le Top 10

En 24 heures, la hiérarchie a quelque peu bougé. Au lendemain de la victoire d’Ester Ledecka lors de la première descente de Crans-Montana, la championne olympique de slalom géant parallèle en snowboard n’a pas pu récidiver. En effet, la Tchèque a échoué à onze centièmes d’une deuxième victoire consécutive et d’une troisième dans la discipline en Coupe du Monde. Avec le dossard numéro 2, Priska Nufer a tout donné pour s’installer au sommet de la hiérarchie avec une marge nette sur sa compatriote Mirjam Puchner. A partir de là, toutes les rivales de l’Autrichienne se sont cassées les dents sur son chrono, seule Ester Ledecka passant sous la barre des deux dixièmes de retard sur la ligne d’arrivée. Devant son public, Priska Nufer signe sa toute première victoire en Coupe du Monde. Juste derrière la Tchèque, on retrouve… Sofia Goggia ! L’Italienne, toujours en délicatesse avec le genou touché à Cortina d’Ampezzo, savait ce qu’elle devait faire dans la course au petit Globe de Cristal. Partie avec le dossard numéro 5, Corinne Suter s’est installée au troisième rang provisoire à 27 centièmes de seconde de Priska Nufer.

Miradoli échoue aux portes du Top 10, Vlhova revient à hauteur de Shiffrin

La Suissesse, deuxième au classement de la Coupe du Monde de la spécialité, a attendu le passage de sa rivale et Sofia Goggia n’a pas déçu. L’Italienne n’a pas ménagé ses efforts afin de couper la ligner à… 23 centièmes de la référence établie par Priska Nufer, soit la troisième place. Avec cette performance, Sofia Goggia reprend dix points à Corinne Suter et va aborder la dernière descente de la saison, lors des finales à Courchevel et Méribel, avec un avance de 75 points. Une avant-dernière descente de la saison qui a également permis à Petra Vlhova de réaliser une belle opération. Seizième, la Slovaque prend suffisamment de points pour revenir à égalité avec Mikaela Shiffrin pour la première place du classement général. Côté Tricolore, Romane Miradoli a cru pouvoir finir dans le Top 10 mais doit se contenter de la 12eme place quand Laura Gauché, après un haut de piste intéressant, échoue au 18eme rang alors qu’Esther Paslier termine 40eme. Une course également marquée par l’impressionnante chute de Cornelia Huetter dans le final. L’Autrichienne, un temps groggy, a pu se relever et quitter la raquette d’arrivée.



SKI ALPIN - COUPE DU MONDE / DESCENTE DE CRANS-MONTANA (F)

Classement final - Dimanche 27 février 2022

1- Priska Nufer (SUI) en 1’29’’93

2- Ester Ledecka (RTC) à 0’’11

3- Sofia Goggia (ITA) à 0’’23

4- Corinne Suter (SUI) à 0’’27

5- Stephanie Venier (AUT) à 0’’31

- Ragnhild Mowinckel (NOR) à 0’’31

7- Federica Brignone (ITA) à 0’’33

8- Michelle Gisin (SUI) à 0’’43

9- Joana Haehlen (SUI) à 0’’46

10- Isabella Wright (USA) à 0’’55

…

12- Romane Miradoli (FRA) à 0’’62

…

18- Laura Gauché (FRA) à 1’’25

…

40- Esther Paslier (FRA) à 2’’60

…



Classement général de la Coupe du Monde

1- Petra Vlhova (SLQ) 1026 points

- Mikaela Shiffrin (USA) 1026

3- Sofia Goggia (ITA) 851

4- Federica Brignone (ITA) 822

5- Sara Hector (SUE) 682

…

13- Tessa Worley (FRA) 457

…



Classement de la Coupe du Monde de descente

1- Sofia Goggia (ITA) 482 points

2- Corinne Suter (SUI) 407

3- Ramona Siebenhofer (AUT) 311

4- Ester Ledecka (RTC) 303

5- Mirjam Puchner (AUT) 296

…

22- Romane Miradoli (FRA) 117

…