Descente de Crans-Montana (F) : Ledecka s'impose devant Mowinckel et Huetter

Après Lake Louise en décembre 2019, Ester Ledecka a remporté une deuxième descente en Coupe du Monde. La championne olympique du slalom géant parallèle en snowboard à Pékin a retrouvé les skis de manière victorieuse lors de la descente de Crans-Montana. Avec le dossard numéro 8, la Tchèque a su réaliser un bas de piste sans la moindre erreur pour reprendre quatorze centièmes de seconde à Ragnhild Mowinckel, qui s’était installée au sommet de la hiérarchie après son passage avec le dossard numéro 4. Ester Ledecka a alors repoussé la Norvégienne à 21 centièmes et plus personne ne s’est rapproché à moins de quatre dixièmes de seconde de sa référence. En effet, Cornelia Huetter a pris place sur le podium à 42 centièmes quand Priska Nufer, malgré son dossard 30, échoue au pied du podium avec un retard de 81 centièmes sur Ester Ledecka, qui a ainsi laissé de côté la déception de la perte du titre olympique de Super-G à Pékin.

Goggia limite la casse, les Bleues loin du compte

Alors qu’il ne reste plus que deux descentes cette saison, une deuxième à Crans-Montana ce dimanche puis celle des Finales de la Coupe du Monde à Méribel le 16 mars prochain, Sofia Goggia a fait un pas de plus vers le petit Globe de Cristal. Douzième de la course, six centièmes de seconde devant Laura Gauché, première représentante tricolore, l’Italienne ne cède que quatre points à sa plus proche rivale, la Suissesse Corinne Suter, qui a pris la dixième place et conserve une avance de 65 points à deux courses de la fin de la saison. Ramona Siebenhofer, onzième de cette descente, ne récupère que deux points à Sofia Goggia, qui profite de l’occasion pour reprendre à sa compatriote Federica Brignone la troisième place du classement général de la Coupe du Monde. Romane Miradoli, pour sa part, n’a pu faire mieux que le 19eme temps à un peu plus de deux secondes d’Ester Ledecka, à égalité avec l’Italienne Nicol Delago. Esther Paslier, quant à elle, a pris la 42eme place à un peu moins de quatre secondes.



SKI ALPIN - COUPE DU MONDE / DESCENTE DE CRANS-MONTANA (F)

Classement final - Samedi 26 février 2022

1- Ester Ledecka (RTC) en 1’30’’17

2- Ragnhild Mowinckel (NOR) à 0’’21

3- Cornelia Huetter (AUT) à 0’’42

4- Priska Nufer (SUI) à 0’’81

5- Mirjam Puchner (AUT) à 0’’98

6- Joana Haehlen (SUI) à 1’’11

7- Michelle Gisin (SUI) à 1’’12

8- Marie-Michèle Gagnon (CAN) à 1’’19

9- Tamara Tippler (AUT) à 1’’20

10- Corinne Suter (SUI) à 1’’22

…

13- Laura Gauché (FRA) à 1’’53

…

19- Romane Miradoli (FRA) à 2’’06

…

42- Esther Paslier (FRA) à 3’’65

…



Classement général de la Coupe du Monde

1- Mikaela Shiffrin (USA) 1026 points

2- Petra Vlhova (SLQ) 1011

3- Sofia Goggia (ITA) 791

4- Federica Brignone (ITA) 786

5- Sara Hector (SUE) 682

…

13- Tessa Worley (FRA) 457

…



Classement de la Coupe du Monde de descente

1- Sofia Goggia (ITA) 422 points

2- Corinne Suter (SUI) 357

3- Ramona Siebenhofer (AUT) 302

4- Mirjam Puchner (AUT) 276

5- Breezy Johnson (USA) 240

…

24- Romane Miradoli (FRA) 95

…