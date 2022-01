Descente de Cortina d’Ampezzo (F) : La plus rapide est à nouveau Sofia Goggia

Sofia Goggia est bien la reine de la vitesse cette saison ! L’Italienne, qui a déjà remporté trois descentes et deux Super-G depuis le début de l’hiver, n’a pas manqué l’occasion de briller à domicile. Même si le tracé de Cortina d’Ampezzo a dû être raboté en raison d’un vent trop important sur le sommet de l’Olympia delle Tofane et que cette descente s’est muée en véritable sprint, Sofia Goggia n’a rien laissé à personne. Si les Autrichiennes Mirjam Puchner puis Ramona Siebenhofer ont établi à tour de rôle la référence, la natif de Bergame a tapé du poing sur la table. Grâce à un dernier secteur tonitruant et malgré un vent capricieux, l’Italienne a retranché 20 centièmes de seconde au temps établi par Ramona Siebenhofer pour s’installer dans le fauteuil de leader… dont elle n’est jamais descendue. Peu après, Corinne Suter s’est installée de manière provisoire sur le podium à 33 centièmes de seconde.

Ledecka se signale avant le Jeux, Miradoli et Gauché dans les points

Une place sur le podium qui a tenu jusqu’au dossard 17 d’une certaine Ester Ledecka. La Tchèque, qui vise à Pékin de nouvelles médailles en ski alpin et en snowboard, a montré qu’il fallait encore compter sur elle. En effet, avec un retard limité à 26 centièmes de second sur Sofia Goggia, Ester Ledecka s’invite sur le podium et envoie un signale à deux semaines des prochains Jeux d’hiver. Finalement deuxième, Ramona Siebenhofer profite de l’absence de Breezy Johnson pour reprendre la deuxième place au classement de la spécialité. Côté Français, Romane Miradoli a pris la 17eme place quand Laura Gauché, quelques jours après sa cinquième place en Super-G à Zauchensee, termine 21eme. Tiffany Gauthir (34eme), Anouck Errard (36eme) et Camille Cerutti (44eme) terminent hors des points.



SKI ALPIN - COUPE DU MONDE (F) / DESCENTE DE CORTINA D’AMPEZZO

Classement final - Samedi 22 janvier 2022

1- Sofia Goggia (ITA) en 1’06’’98

2- Ramona Siebenhofer (AUT) à 0’’20

3- Ester Ledecka (RTC) à 0’’26

4- Corinne Suter (SUI) à 0’’33

5- Mirjam Puchner (AUT) à 0’’37

6- Michelle Gisin (SUI) à 0’’44

7- Elisabeth Reisinger (AUT) à 0’’57

8- Ragnhild Mowinckel (NOR) à 0’’59

9- Lara Gut-Behrami (SUI) à 0’’68

10- Kira Weidle (ALL) à 0’’81

…

16- Romane Miradoli (FRA) à 1’’11

…

19- Laura Gauché (FRA) à 1’’35

…

34- Tiffany Gauthier (FRA) à 1’’87

…

36- Anouck Errard (FRA) à 1’’93

…

44- Camille Cerutti (FRA) à 2’’66

…



Classement général de la Coupe du Monde

1- Mikaela Shiffrin (USA) 966 points

2- Petra Vlhova (SLQ) 929

3- Sofia Goggia (ITA) 769

4- Sara Hector (SUE) 582

5- Federica Brignone (ITA) 559

…

13- Tessa Worley (FRA) 357

…



Classement de la Coupe du Monde de descente

1- Sofia Goggia (ITA) 400 points

2- Ramona Siebenhofer (AUT) 264

3- Breezy Johnson (USA) 240

4- Corinne Suter (SUI) 231

5- Mirjam Puchner (AUT) 211

…

22- Romane Miradoli (FRA) 59

…