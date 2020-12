Descente de Bormio (H) : Ryan Cochran-Siegle réalise le doublé à l'entraînement

Avant le Super-G et la descente, les skieurs ont l'occasion de faire quelques repérages à Bormio. Ce dimanche, un deuxième entraînement de descente s'y est déroulé. Et comme samedi, c'est Ryan Chochran-Siegle qui a réalisé le meilleur temps. L'Américain a même retranché quelques dixièmes à son temps de la veille pour prouver qu'il faudra compter sur lui lors de ces deux courses italiennes. Son chrono de 1'58”38 lui a permis de faire trois dixièmes de mieux que Vincent Kriechmayr. A quatre centièmes de l'Autrichien, on retrouve le Français Brice Roger. Le natif de Bourg-Saint-Maurice s'est très bien remis de sa chute de la veille durant laquelle il s'était cassé une dent. L'Autrichien Matthias Mayer s'est classé dans le même temps que lui. Pour compléter le top 5, on retrouve un autre skieur français : Matthieu Baillet. Il a été un peu plus rapide que samedi et a gagné une place.

Alexis Pinturault à trois secondes

De nombreux skieurs français étaient au Stelvio ce dimanche. En plus de Roger et Baillet, quatre autres tricolores se sont classés dans le top 30 : Maxence Muzaton (17eme), Adrien Théaux (21eme), Johan Clarey qui a ouvert la piste (22eme) et Nils Allegre, le meilleur tricolore du premier entraînement. Alexis Pinturault, qui est concentré sur le Super-G de lundi y a aussi pris part mais le leader du classement général de la coupe du monde ne s'est classé que 33eme. Le skieur de Courchevel a terminé à plus de trois secondes du meilleur temps du jour. Aleksander Aamodt Kilde et Marco Odermatt, ses deux principaux concurrents dans la course au gros globe de cristal ont fait mieux que lui aujourd'hui. A noter que Nicolas Raffort (36eme), Valentin Giraud Moine (39eme) ou Blaise Giezendanner (52eme) ont aussi franchi l'arrivée ce samedi. Ce n'est pas le cas de Roy Piccard qui a chuté ou de Nils Alphand qui s'est blessé au genou samedi.



SKI ALPIN - COUPE DU MONDE (H)

Entraînement de la descente de Bormio - Samedi 26 décembre 2020

Classement final

1- Ryan Cochran-Siegle (USA) en 1'58”38

2- Vincent Kriechmayr (AUT) à 0”30

3- Brice Roger (FRA) à 0”34

3- Matthias Mayer (AUT) à 0”34

5- Matthieu Bailet (FRA) à 1”06

6- Dominik Paris (ITA) à 1”20

7- Mauro Caviezel (SUI) à 1”28

8- Felix Monsen (SUE) à 1”34

9- Jared Goldberg (USA) à 1”39

10- Stefan Rogentin (SUI) à 1”50