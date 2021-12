Descente de Beaver Creek (H) : Deuxième victoire en deux jours pour Kilde

Aleksander Aamodt Kilde est définitivement de retour ! Absent en fin de saison dernière après une sérieuse blessure à un genou, le Norvégien a confirmé ce samedi sur la descente de Beaver Creek son succès ce vendredi à l’occasion du deuxième Super-G organisé dans la station américaine. Vainqueur de la première descente disputée cette saison, le week-end dernier à Lake Louise, Matthias Mayer pensait sérieusement avoir réédité une telle performance. Parti avec le dossard 5, l’Autrichien a repoussé Beat Feuz à plus d’une demi-seconde au moment de couper la ligne d’arrivée. A fil des dossards, la victoire du skieur de Carinthie semblait se dessiner. En effet, aucun de ses rivaux n’a été en mesure de s’approcher à moins d’une seconde de sa référence. Mais c’était sans compter sur Aleksander Aamodt Kilde. Malgré un départ moyen et un retard d’un centième au première intermédiaire, le Norvégien n’a cessé de creuser l’écart en dévalant la « Birds of Prey ». Au passage sur la ligne d’arrivée, le chronomètre a été sans pitié pour Matthias Mayer.

Les Bleus loin du compte

L’Autrichien a été dépossédé de la première place pour 66 centièmes de seconde. Bouclant le parcours en 1’39’’63, Aleksander Aamodt Kilde est allé chercher sa huitième victoire en Coupe du Monde devant Matthias Mayer et Beat Feuz, repoussé à plus d’une seconde. Avec le dossard 28, Matteo Marsaglia a créé une petite surprise avec le quatrième temps devant son compatriote Dominik Paris. Leader du classement général de la Coupe du Monde avant cette course, Marco Odermatt a assuré l’essentiel avec une quinzième place et abordera la deuxième descente de Beaver Creek dans la même position mais avec un écart réduit à 36 points vis-à-vis de Matthias Mayer. Côté Tricolore, Johan Clarey a concédé quasiment deux secondes et termine à la 18eme place. Maxence Muzaton et Matthieu Bailet terminent également dans les points avec les 27eme et 29eme positions. Victor Schuller (43eme), Nils Allègre (44eme), Roy Piccard (46eme), Blaise Giezendanner (48eme), Nicolas Raffort (49eme) et Nils Alphand (51eme) n’ont pas répondu présent.



SKI ALPIN - COUPE DU MONDE / DESCENTE DE BEAVER CREEK (H)

Classement final - Samedi 4 décembre 2021

1- Aleksander Aamodt Kilde (NOR) en 1’39’’63

2- Matthias Mayer (AUT) à 0’’66

3- Beat Feuz (SUI) à 1’’01

4- Matteo Marsaglia (ITA) à 1’’20

5- Dominik Paris (ITA) à 1’’23

6- Ryan Cochran-Siegle (USA) à 1’’24

7- Niels Hintermann (SUI) à 1’’28

8- Daniel Hemetsberger (AUT) à 1’’35

9- Vincent Kriechmayr (AUT) à 1’’36

10- Adrian Smiseth Sejersted (NOR) à 1’’48

…

18- Johan Clarey (FRA) à 1’’87

…

27- Maxence Muzaton (FRA) à 2’’22

…

29- Matthieu Bailet (FRA) à 2’’32

…

43- Victor Schuller (FRA) à 3’’45

44- Nils Allègre (FRA) à 3’’69

…

46- Roy Piccard (FRA) à 3’’86

…

48- Blaise Giezendanner (FRA) à 4’’23

49- Nicolas Raffort (FRA) à 4’’38

…

51- Nils Alphand (FRA) à 5’’08

…



Classement général de la Coupe du Monde

1- Marco Odermatt (SUI) 346 points

2- Matthias Mayer (AUT) 310

3- Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 229

4- Vincent Kriechmayr (AUT) 199

5- Beat Feuz (SUI) 160

6- Alexis Pinturault (FRA) 125

…



Classement de la Coupe du Monde de descente

1- Matthias Mayer (AUT) 180 points

2- Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 129

3- Beat Feuz (SUI) 120

4- Vincent Kriechmayr (AUT) 109

5- Dominik Paris (ITA) 77

…

14- Matthieu Bailet (FRA) 38

…