L'Arabie Saoudite et elle seule. Comme la précédente, la 43eme édition du Dakar se déroulera intégralement sur le territoire saoudien, certes grand comme trois fois et demi la France (2 149 690 km2 en superficie totale). Il avait pourtant été question que le rallye-raid le plus célèbre au monde passe par la Jordanie et même Oman, mais la pandémie de Covid-19 a très vite mis un terme aux discussions avec les pays limitrophes de l'Arabie Saoudite. Comme cela avait été le cas l'année dernière, cette deuxième édition du Dakar en Arabie Saoudite ne quittera donc pas le plus grand pays du Moyen-Orient.

Ce jeudi, les organisateurs ont dévoilé le parcours de ce Dakar 2021, avec départ (le 3 janvier) et arrivée (le 15) dans la même ville de Djeddah, sur les bords de la mer Rouge. Au programme pour les concurrents, dont pourrait faire partie le nonuple champion du monde WRC Sébastien Loeb (« Je sais qu'il a envie de revenir et a essayé beaucoup de voitures », a fait savoir Castera jeudi) : douze étapes (dont deux en boucle et une étape marathon sans assistances) pour 8 000 kilomètres au total, dont 5 000 de spéciale, avec une journée de repos programmée le 9 janvier à Ha'il. Pour le tracé définitif, les étapes ainsi que le kilométrage, il faudra attendre le mois de novembre.

🔛 Here it is! The #Dakar2021 route! The new route, which is more technical and more varied, challenges the competitors to take on the dunes from the first to the last day 🐫 🐪 pic.twitter.com/5KpH4GTRIA — DAKAR RALLY (@dakar) June 11, 2020

En revanche, il est d'ores et déjà certain que ce Dakar n'a conservé que très peu de kilomètres de ceux parcourus l'année dernière, autre grand avantage d'avoir de nouveau opté pour des terres aussi gigantesques que celles de l'Arabie Saoudite. « Le pays est immense, on va explorer de nouvelles zones, a expliqué David Castera jeudi lors de la présentation officielle. On s'est appliqués à faire en sorte de ne pas repasser sur les mêmes pistes, et ce même si on retourne dans des endroits que tout le monde a aimés la première fois. Il y aura peut-être une centaine de kilomètres identiques, mais sur 5 000 kilomètres de spéciale ! »

« Je tiens à ce que l'on ait des journées équilibrées et variées, avec pour chaque spéciale, son lot de dunes, de cailloux, de pistes montagneuses, de sable », a par ailleurs précisé le directeur de l'épreuve, avant d'énumérer les grandes nouveautés de ce Dakar 2021, présenté par l'intéressé comme « plus technique et plus lent », conformément à ses souhaits. Ainsi pour éviter de revivre une édition aussi dramatique que celle de 2020 (deux décès : le Portugais Paolo Gonçalves et le Néerlandais Edwin Straver), de nombreuses mesures de sécurité ont été prises, à commencer par un gilet airbag obligatoire pour les motards comme pour les pilotes de quad, comme cela se fait déjà en motoGP afin de réduire la gravité des blessures en cas de choc brutal.

🔴 📹 Discover the new route and the new sporting arena of the 2021 Dakar, live!#Dakar2021 https://t.co/BaMJwyFNGn — DAKAR RALLY (@dakar) June 11, 2020

Toujours chez les motos, les concurrents n'auront plus le droit d'intervenir sur leur engin au moment de la pause ravitaillement essence à mi-course, au même titre que les motards seront sanctionnés s'ils remplacent leur piston une deuxième fois (que leur moteur ait été entièrement changé ou pas). A noter également que les pilotes, qui ne pourront pas utiliser plus de six pneus arrière pendant les douze jours de course, ne pourront pas dépasser les 90 km/h dans des portions dangereuses dites « slow zones ». Avant de traverser des zones de danger, les motos recevront de surcroît une alerte sonore : danger2 ou danger 3. Autre innovation, et pas des moindres, de ce Dakar 2021 : les concurrents ne recevront plus le Road Book la veille de la spéciale, mais le matin-même, dix minutes avant le départ. Histoire d'éviter toute fuite. L'organisation avait testé le procédé sur quelques étapes l'année dernière. Il sera en vigueur sur toutes en 2021.

Une édition qui verra les deux lauréats de l'année dernière Carlos Sainz (autos) et Ricky Brabec (motos) remettre leur titre en jeu dans un contexte forcément différent. « Il y aura une baisse des engagés en raison de la crise sanitaire et économique, sans savoir de quel ordre », prévient ainsi David Castera, certain en revanche que « les top pilotes, comme Peterhansel, Sainz, Roma, Al-Attiyah ainsi que les meilleurs motards devraient être là. »