Coupe du Monde : Wengen remplacée par une descente entre Suisse et Italie ?

May 21, 2020 22:05 Face à la volonté de la Fédération Suisse de ski de ne plus organiser de manche de Coupe du Monde à Wengen, la station de Zermatt a présenté un projet d'épreuve entre la Suisse et l'Italie.