Coupe du Monde : Pinturault et l'équipe de France pourront se rendre au Canada

Pinturault : "Je me sens prêt"



. Le pays obligeant les visiteurs du pays ayant été contaminés par le Covid-19 et ne pouvant pas (ou ne souhaitant pas) se prêter à un isolement en arrivant sur le sol à se plier à un schéma vaccinal avec deux doses de vaccin, contre une seule dose en Europe, l'équipe de France risquait de ne pas pouvoir se rendre au Canada et donc de manquer le début des épreuves de vitesse. Pinturault, au même titre que son épouse et ses entraîneurs, avaient en effet été infectés par le virus l'hiver dernier. Or, l'Agence régionale de santé (ARS) avait interdit dans un premier temps aux personnes ayant eu des antécédents de Covid-19 - ce qui valait donc pour le leader de l'équipe de France de ski alpin et dernier vainqueur du gros globe de cristal, la saison dernière - de pouvoir bénéficier d'une deuxième dose.Une bonne nouvelle pour le directeur technique national Fabien Saguez, qui(4 au 20 février). "C’est plutôt pas mal, parce que ça sera peut-être la même chose pour la Chine. " A moins de trois semaines de la première manche de Coupe du Monde de la saison, à Sölden les 23 et 24 octobre prochains,"Je me sens prêt", a par ailleurs avoué le géantiste lundi à Chamonix lors des points presse des équipes de France. Lui qui n'a encore jamais eu le bonheur de remporter une médaille d'or olympique, mais avoue que cela constituera "un bel objectif pour (lui)".