Coupe du Monde : La seule étape française du calendrier annulée par l'IBU

Le Grand-Bornand se prépare pour la saison 2021-2022

Les plans de l’IBU sont finalement tombés à l’eau. Alors que l’Union Internationale de biathlon espérait il y a encore quelques semaines pouvoir organiser une saison complète de Coupe du Monde, avec les championnats du monde à Pokljuka en février prochain comme point d’orgue, la crise sanitaire encore en cours en Europe a contraint l’IBU à modifier son calendrier pour les trois premiers mois de l’année. Afin de limiter les déplacements des équipes à travers l’Europe et, en conséquence, les risques de transmission et de propagation du coronavirus, la station finlandaise de Kontiolahti accueillera bien l’ouverture de la saison du 27 au 29 novembre, avec une individuelle et un sprint, mais les athlètes resteront sur place pour une deuxième étape du 30 novembre au 6 décembre, avec un sprint, une poursuite et un relais au programme.Dans la foulée, du 7 au 13 décembre, la Coupe du Monde fera étape à Hochfilzen avec un sprint, une poursuite et un relais au menu de cette troisième levée. La station autrichienne, comme son homologue finlandaise, accueillera ensuite une deuxième étape consécutive du 14 au 20 décembre avec un sprint, une poursuite et une Mass Start pour les athlètes. En conséquence, les étapes prévues initialement du 3 au 6 décembre à Östersund mais également celle prévue au Grand-Bornand du 17 au 20 décembre sont définitivement annulées. « Le Comité d’Organisation Biathlon Annecy-Le Grand-Bornand adresse ses vœux de réussite à toute la famille du biathlon pour la saison à venir, avec une pensée particulière pour l'équipe de France, déclarent les organisateurs de la seule étape française de la saison dans un communiqué. L'équipe d'organisation est d'ores et déjà mobilisée pour préparer la prochaine édition, du 13 au 19 décembre 2021. » Pour le deuxième puis le troisième trimestre de la saison, l’IBU entend confirmer le programme en octobre puis en novembre prochain.