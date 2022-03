Coupe du Monde (H) : Moelgg a décidé d'arrêter après le slalom de Flachau

[News] Le skieur italien Manfred Moelgg vient d’annoncer sur ses réseaux sociaux qu’il mettra un terme à sa carrière après le slalom de Flachau qui se disputera mercredi prochain pic.twitter.com/GTQylqfgbL

Moelgg, principal adversaire de Grange

Manfred Moelgg a décidé de raccrocher les skis définitivement. A 39 ans, le natif de Brunico a annoncé au travers d’une publication sur son compte officiel Instagram que la fin de sa carrière de skieur professionnel allait prochainement toucher à son terme. « Ce jour est venu. Ce mercredi, je vais participer à ma dernière course de Coupe du Monde à Flachau, a confirmé l’Italien dans son message publié sur le réseau social. J’écris ces lignes avec un sentiment étrange mais également avec le sourire aux lèvres. Durant toutes ces années fantastiques, j’ai pu faire ce que j’aime depuis que je suis enfant. J’ai du mal à exprimer mes sentiments actuels et ceux qui viendront. Merci à tous ceux qui m’ont soutenu durant toutes ces années. On se voit au départ pour une toute dernière fois. » C’est ainsi lors de l’épreuve disputée de nuit à Flachau que Manfred Moelgg a décidé de tirer sa révérence.Rival de Jean-Baptiste Grange dans les années 2000, l’Italien a remporté en 2008 le petit Globe de Cristal du slalom devant le Tricolore, terminant troisième du classement du slalom géant la même année puis atteignant ce même résultat en slalom en 2017. Le natif de Brunico a également trouvé le chemin du podium à trois reprises lors des championnats du monde. Médaillé d’argent en 2007 à Åre en slalom derrière Mario Matt et devant Jean-Baptiste Grange, il a également remporté le bronze sur cette même discipline en 2009 à Garmisch-Partenkirchen derrière le Français et Jens Byggmark mais également en slalom géant deux ans plus tard à Schladming, devancé par Ted Ligety et Marcel Hirscher. Pour ce qui est de la Coupe du Monde, au-delà du petit Globe de Cristal, Manfred Moelgg aura signé trois succès, tous en slalom. Il y a eu tout d’abord Kranjska Gora en 2008 puis Garmisch-Partenkirchen en 2009. Sa troisième et dernière victoire remonte à 2017 sur la piste de Zagreb. Au total, l’Italien sera monté à dix reprises sur le podium dans les épreuves techniques.