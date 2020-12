⚠️ Update: Bormio Super G postponed to tomorrow, Tuesday 29.12. Downhill scheduled for Wednesday 30.12. #fisalpine

— FIS Alpine (@fisalpine) December 28, 2020

Le programme des courses prévues à Bormio cette semaine a encore évolué. Alors que l'ordre du Super-G et de la descente avait déjà été inversé, les deux courses ont cette fois été reportées à cause des chutes de neige en cours sur la Lombardie.alors que la descente est repoussé à mercredi, le jour de réserve. La visibilité était insuffisante et surtout, la neige aurait empêché l'intervention d'un hélicoptère de secours en cas de besoin. Malgré les efforts matinaux de l'organisation, un report est devenu inévitable pour assurer la sécurité des skieurs.Ce week-end, il y a déjà eu deux entraînements de descente dans la station italienne.Alexis Pinturault, leader du classement général de la Coupe du Monde, s'avance avec de grandes ambitions à Bormio. Il a fait du Super-G son objectif de la semaine.