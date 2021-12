Coupe du Monde (H) : La deuxième descente prévue à Beaver Creek annulée en raison du vent

Due to the strong winds today, the jury together with the OC, unfortunately have had to cancel today’s Men’s Downhill at the @bcworldcup.

Rendez-vous à Val Gardena !

Aleksander Aamodt Kilde ne pourra pas imiter Sofia Goggia. Alors que l’Italienne a signé une troisième victoire de suite ce dimanche lors du Super-G de Lake Louise, le Norvégien a été coupé dans son élan. En effet, vainqueur du Super-G puis de la première descente organisés dans la station du Colorado, celui qui avait manqué la fin de saison dernière en raison d’une blessure à un genou a vu le vent jouer en sa défaveur. Après avoir pris la décision d’abaisser le portillon au niveau du départ de réserve, réduisant la distance de course afin d’essayer d’assurer la tenue de l’épreuve, le jury de la Fédération Internationale de ski (FIS), a reporté le premier départ par intervalles de 30 minutes. Toutefois, le vent n’a jamais voulu perdre en intensité le long de la « Birds of Prey » et a mis en danger la sécurité des skieurs.L’espoir d’avoir une descente, même raccourcie, a très vite disparu. La décision d’annuler purement et simplement l’épreuve a rapidement été prise. « En raison de forts vents ce jour, le jury et le comité d’organisation ont malheureusement dû annuler la descente masculine prévue à Beaver Creek », a annoncé la FIS via son compte officiel Twitter dédié au ski alpin. Alors que la Coupe du Monde fera étape le week-end prochain à Val d’Isère pour un slalom géant le 11 décembre suivi d’un slalom le lendemain, les spécialistes de la vitesse vont devoir se montrer patient pour reprendre la compétition. C’est, en effet, à Val Gardena qu’ils ont désormais rendez-vous avec un Super-G le 17 décembre suivi d’une descente le lendemain. Reste maintenant à la FIS de trouver une date pour reprogrammer la course qui n’a pu avoir lieu ce dimanche à Beaver Creek.