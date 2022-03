Coupe du Monde (H) : Fillon Maillet ne veut pas s'arrêter en si bon chemin

Quentin Fillon Maillet a écrit en lettres d’or son nom au palmarès de la Coupe du Monde. Deuxième de la Mass Start d’Otepää ce samedi, le Jurassien ne peut désormais plus être rejoint au classement général et va ainsi devenir le quatrième Français à remporter le gros Globe de Cristal en biathlon. Mais, après avoir vu la victoire lui échapper de peu face à Vetle Sjaastad Christiansen, c’est la déception du moment qui a marqué Quentin Fillon Maillet. « Je suis frustré car la première place n'était pas loin, je peux m'en vouloir sur ma faute au premier tir debout qui me coûte cher », a-t-il confié peu après l’arrivée de la course au micro de la chaîne L’Equipe. Mais le Jurassien a surtout noté que les conditions de course, notamment au niveau de la neige, ont évolué tout au long de l’épreuve. « On avait de bons skis sur la première partie de la course mais, sur la deuxième, la neige changeait vite et la glisse n'était pas excellente », a-t-il résumé.

Fillon Maillet : « Il reste des choses à aller chercher »

Entouré de Vetle Sjaastad Christiansen et Sivert Guttorm Bakken, Quentin Fillon Maillet a toutefois concédé que ce résultat, son onzième podium en individuel cette saison, restait positif. « Je reste malgré tout content de cette deuxième place car, dans la manière, il y avait de belles choses », a-t-il assuré. Désormais assuré de soulever le gros Globe de Cristal le week-end prochain à l’issue des Finales organisées sur les hauteurs d’Oslo, à Holmenkollen, Quentin Fillon Maillet a confié qu’il « était déjà plus ou moins acquis » puisqu’une 23eme place lors de cette Mass Start d’Otepää était suffisante. « Il fallait juste que je finisse la course », a-t-il ajouté. Alors qu’il reste trois courses individuelles à disputer lors des Finales, « QFM » assure que la saison n’est pas encore terminée, lui qui peut encore remporter le petit Globe de Cristal du sprint et de la Mass Start après avoir déjà empoché celui de la poursuite. « Je continue à engranger des points, il reste des choses à aller chercher jusqu'à la fin de saison », a-t-il conclu, encore affamé de victoires et de titres.