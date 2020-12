Coupe du Monde (H) : Changement de programme à Bormio

Les conditions météorologiques perturbent une nouvelle fois le calendrier de la Coupe du Monde de ski alpin. Après plusieurs reports et délocalisations, depuis le début de la saison, c'est cette fois une inversion du programme qui a été réservée aux skieurs présents à Bormio cette semaine. Pour s'adapter aux chutes de neige prévues en Lombardie ces prochains jours, l'ordre du Super-G et de la descente a été inversé. Le Super-G débutera ce lundi à 11H30 dans la célèbre station italienne alors que la première manche de la descente aura lieu 24 heures plus tard, le mardi. La journée de mercredi pourrait être sollicitée en cas de besoin. C'est le jour de réserve décidé par les organisateurs de cette prestigieuse course.

A Bormio, Alexis Pinturault va tenter d'accroître son avance

Pour permettre aux skieurs de se préparer à ces deux disciplines, un deuxième entraînement est programmé ce dimanche. Samedi, c'est l'Américain Ryan Cochran-Siegle qui avait été le plus rapide. Le skieur de 28 ans n'occupe que le 15eme rang de la Coupe du Monde après onze courses. En tête, on retrouve Alexis Pinturault qui va tenter de profiter du début de semaine italien pour creuser l'écart sur Aleksander Aamodt Kilde et Marco Odermatt, ses deux premiers poursuivants. Pour rappel, la dernière course organisée avant Noël avait permis à Henrik Kristoffersen de se rapprocher du trio de tête. Le Norvégien s'était imposé lors du slalom nocturne organisé à Madonna di Campiglio.