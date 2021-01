Coupe du Monde (H) : Blessé au genou droit, Aleksander Aamodt Kilde stoppe sa saison

Ce n’est sans doute pas comme ça qu’Alexis Pinturault voulait perdre un rival. Deuxième du classement général de la Coupe du Monde, le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde ne chaussera plus ses skis jusqu’au terme de la saison. Tenant du gros Globe de Cristal, ayant profité d’une fin de saison 2019-2020 tronquée pour contenir le Français, le skieur de 28 ans a été victime d’une chute à l’occasion d’une séance d’entraînement au Super-G dans la station autrichienne de Reiteralm. Transporté à l’hôpital d’Innsbruck dans la foulée de cette chute, les premiers examens ont permis de confirmer la sévérité du diagnostic. Le natif de Bærum souffre, en effet, d’une rupture du ligament croisé du genou droit, selon un communiqué de la Fédération Norvégienne de ski.

Un troisième Norvégien gravement blessé

Comptant 158 points de retard sur Alexis Pinturault à l’issue du slalom disputé ce samedi à Flachau, Aleksander Aamodt Kilde ne pourra donc pas défendre ses chances jusqu’au terme de la saison. « C’est ce que je craignais mais que je n’espérais pas. Je suis dans de bonnes mains et j’ai beaucoup de personnes autour de moi avec beaucoup d’expérience, donc ça va aller, a déclaré le Norvégien dans un communiqué de sa fédération. C’est d’autant plus ennuyeux que je suis dans la meilleure forme de ma vie, mais je reviendrai en force. » Une blessure qui vient un peu plus accabler l’équipe de Norvège qui, à l’occasion du premier géant disputé à Adelboden, a perdu Lucas Braathen et une des révélations du début de saison, Atle Lie McGrath, tous deux touchés aux genoux dans la station suisse. Alors que la mi-saison est atteinte, Marco Odermatt est désormais le premier rival d’Alexis Pinturault, avec 217 points de retard sur le Français.