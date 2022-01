Coupe du Monde (H) : Après son retour tonitruant, Aleksander Aamodt Kilde se montre prudent mais ambitieux

Aleksander Aamodt Kilde n’en revient pas. Absent de la fin de saison dernière après une rupture d’un ligament croisé du genou droit, le Norvégien fait un retour à la compétition tonitruant. Après avoir remporté le Super-G et la descente de Beaver Creek, le skieur de 29 ans a dominé les Super-G organisés à Val Gardena et Bormio. « Je n'aurais jamais pu l'imaginer moins d'un an après ma blessure au genou, a confié Aleksander Aamodt Kilde dans un entretien accordé à l’AFP. C'est incroyable d'avoir pu revenir si vite et à un tel niveau. » Toutefois, les séquelles de sa lourde blessure se font encore sentir, le Norvégien ne cachant que « le corps doit être traité avec respect ». Admettant que sa « récupération après une course n'est plus la même », il ajoute ressentir toujours des douleurs au niveau du genou meurtri lors d’une séance d’entraînement en janvier 2021 à Reiteralm.

Kilde : « Je dois être prudent »

Des soucis qui lui imposent de revoir en profondeur sa manière d’aborder la saison, lui qui s’est focalisé sur les épreuves de vitesse depuis le début de la saison. « Je ne peux plus avoir un programme aussi chargé qu'avant, mon genou ne pourrait pas supporter, a déclaré Aleksander Aamodt Kilde. Au moins pour cette saison, je dois être prudent. » Toutefois, le Norvégien affirme qu’il va prendre part au slalom géant d’Adelboden le 8 janvier prochain. Alors qu’il est actuellement deuxième du classement général de la Coupe du Monde derrière Marco Odermatt, un retour sur les épreuves techniques peut être un passage obligé pour viser un deuxième gros Globe de Cristal en fin de saison. « Je vais donner une réponse ennuyante mais comme toujours je prends les courses les unes après les autres, affirme le Norvégien. J'ai déjà gagné le général, c'était extra. Mon principal objectif est de le refaire mais avec mon genou je dois rester prudent, je ne veux pas me blesser une nouvelle fois. »

Kilde : « Garder cette confiance jusqu'aux Jeux »

Comptant 276 points de retard sur Marco Odermatt, qui s’aligne avec réussite sur toutes les épreuves sauf le slalom, Aleksander Aamodt Kilde ne cache pas qu’il aura « du mal à tenir le rythme » du Suisse « sans disputer tous les géants ». Mais ce début de saison réussi permet au natif de Bærum de construire une belle confiance en vue du grand événement de cette saison, les Jeux d'hiver de Pékin en février prochain. « Je suis en confiance, et je veux garder cette confiance jusqu'aux Jeux et jusqu'à la fin de saison, avoue le Norvégien. Mais ces Jeux seront différents, c'est l'inconnue, personne n'a pu tester la piste encore. » Pour cette échéance, Aleksander Aamodt Kilde a confié avoir beaucoup travailler durant son absence. « J'ai travaillé mes faiblesses physiques pendant la rééducation. Maintenant je comprends mieux ce qu'il faut pour être rapide, et à quel moment il est inutile d'être trop rapide, affirme le Norvégien. Je suis quelqu'un de puissant mais en ski on a besoin du package complet. Je ne dois plus utiliser tout le temps 100% de ma puissance comme avant. » Des leçons dont il devra utiliser tous les enseignements jusqu’au terme de la saison pour continuer à briller.