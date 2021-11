Coupe du Monde (H) : Annulation du Super-G prévu à Lake Louise

Due to last night’s snowfall, the current conditions on the course and the forecast, the jury together with the OC have decided to cancel today’s Men’s Super G in @AlpineSkiWC. #fisalpine pic.twitter.com/iI94ILFsWA

— FIS Alpine (@fisalpine) November 28, 2021

Direction Beaver Creek !

Le début de tournée nord-américaine reste perturbé par la météo. Après la première descente masculine de Lake Louise, prévue ce vendredi et finalement déplacée à Beaver Creek le week-end prochain, puis le slalom géant féminin qui devait avoir lieu ce samedi à Killington, c’est une troisième course qui a dû être annulée par le jury de la Fédération Internationale de ski (FIS). Alors que le premier départ était prévu à 20h15 ce dimanche, le Super-G prévu dans la station canadienne de Lake Louise ne pourra finalement pas avoir lieu. Comme ce vendredi, c’est la météo sur la province de l’Alberta qui a été la cause de cette annulation. « En raison des chutes de neige ayant eu lieu la nuit dernière, des conditions météorologiques actuelles sur la piste et les prévisions, le jury a pris la décision, en accord avec le comité d’organisation, d’annuler le Super-G masculin prévu ce jour à Lake Louise », a déclaré la FIS via le compte officiel Twitter dédié à la Coupe du Monde de ski alpin.Alors que trois courses, deux descentes et un Super-G, étaient initialement prévues dans les Rocheuses canadiennes, ce premier week-end de vitesse de la saison s’est résumé à une seule descente, ce samed. Matthias Mayer a profité de l’occasion pour signer sa première victoire de la saison devant son compatriote Vincent Kriechmayr et le Suisse Beat Feuz. Après ce week-end tronqué, la Coupe du Monde masculine de ski alpin va se rendre aux Etats-Unis pour une étape de Beaver Creek au programme très intense avec cinq jours de compétition sur la « Birds of Prey ». Si le premier entraînement a été annulé, il y en aura bien un le 1er décembre avant deux Super-G et deux descentes du 2 au 5 décembre. De quoi lancer sur de bons rails la saison de vitesse.